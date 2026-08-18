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El mercado cambiario colombiano enfrenta una de sus etapas más destacadas en términos de valorización del peso. Según la Tasa Representativa del Mercado (TRM), el dólar oficial se ubicó hoy en 3.128,65 pesos colombianos, un nivel que no se veía desde hace siete años. Este comportamiento marca un momento crucial para la economía nacional, reflejado tanto en la cotización en vivo (spot), con un promedio de 3.124,64 pesos, como en el mínimo intradía de 3.116,00 pesos. Todo esto representa una revaluación considerable del peso colombiano frente al dólar estadounidense.

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De acuerdo con la información suministrada, esta dinámica responde a tres factores clave. En primer lugar, la debilidad global del dólar, caída que se evidencia en el descenso del índice DXY (índice que mide la fortaleza del dólar respecto a otras monedas principales). En segundo término, la estabilidad de los precios del petróleo, uno de los principales productos de exportación del país, ofrece soporte al valor de la moneda local. Por último, el Banco de la República mantiene las tasas de interés en un nivel atractivo del 12%, lo que incentiva a los inversionistas extranjeros a ubicar sus recursos en Colombia, aumentando así la demanda de pesos.

Esta apreciación de la moneda tiene repercusiones distintas entre los actores de la economía nacional. El descenso del dólar permite que la importación de materias primas, insumos agrícolas y tecnologías sea menos costoso, controlando el aumento de los precios internos y frenando la inflación. A esto se suma el alivio en el servicio de la deuda externa: tanto entidades públicas como empresas privadas requieren menos pesos para pagar obligaciones en divisas extranjeras. Para los consumidores, acciones como viajar al exterior, asistir a eventos internacionales o comprar en plataformas electrónicas globales resultan ahora más económicas.

Sin embargo, el texto no desarrolla los efectos negativos en otros sectores, limitándose a detallar los beneficios para los consumidores, importadores y deudores externos. Así, se evidencia un impacto asimétrico, donde los ganadores son claros, mientras que las posibles desventajas para exportadores o sectores dependientes de ingresos en dólares no se abordan en la fuente consultada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué bajó tanto el precio del dólar en Colombia últimamente?

La reciente caída en el precio del dólar en Colombia obedece principalmente al debilitamiento global de la moneda estadounidense, como reflejan las cifras del índice DXY. Además, factores como la estabilidad de los precios internacionales del petróleo y las tasas de interés elevadas —que el Banco de la República mantiene en 12%— hacen atractivas las inversiones en pesos colombianos, fortaleciendo aún más la moneda local.

¿Qué significa TRM y cómo afecta la economía de Colombia?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el valor oficial del dólar en Colombia, calculado con base en las transacciones diarias. Su impacto es directo: una TRM baja abarata importaciones y deudas externas, beneficiando a consumidores y empresas con obligaciones en dólares; mientras que exportadores pueden ver afectados sus ingresos por recibir menos pesos por cada dólar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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