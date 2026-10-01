Daniela Pachón cerró una etapa de casi 11 años en Noticias Caracol, pero su salida de la televisión no necesariamente significa un alejamiento del periodismo. La comunicadora santandereana llega a asumir un nuevo reto profesional, esta vez detrás de los micrófonos.

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Pachón se despidió del informativo el pasado 25 de septiembre durante la primera emisión, en un momento emotivo junto a sus compañeros. La periodista agradeció al equipo con el que compartió durante estos años, incluidos los camarógrafos que la acompañaron en diferentes cubrimientos, además de los televidentes que siguieron su trabajo.

“Espero que nos sigamos reencontrando, en la vida y con los televidentes seguramente”, expresó Pachón durante su despedida. Con esas palabras cerró públicamente una etapa marcada por el reporterismo y la presentación en televisión.

Daniela Pachón llega a Caracol Radio

Ahora el nombre de Pachón aparece en Caracol Radio. La periodista fue para integrarse al equipo del programa matutino que dirige Julio Sánchez Cristo y la información fue confirmada la comunicadora en sus redes sociales.

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Así las cosas, Pachón cambiaría las cámaras por los micrófonos después de una extensa trayectoria en televisión.

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