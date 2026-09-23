Por: Noticiero 90 minutos

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Yamid Amat, referente del periodismo colombiano, se encuentra en una delicada situación de salud tras haber sido ingresado de urgencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá la noche del lunes 21 de septiembre de 2026. A sus 84 años, el reconocido periodista y locutor enfrenta un cuadro crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a complicaciones respiratorias relacionadas con una enfermedad pulmonar. De acuerdo con la información oficial, esta patología corresponde a una condición inflamatoria que dificulta el paso del aire a través de los pulmones, provocando una severa descompensación en su estado general.

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En el pronunciamiento emitido por la Fundación Santa Fe se confirma que el periodistas está bajo un estricto pronóstico reservado y recibe atención integral a cargo de un equipo multidisciplinario especializado. Dicho manejo implica la intervención simultánea de médicos de distintas ramas, con el fin de ofrecer un soporte completo y oportuno frente a todas las complicaciones derivadas de su enfermedad. Esta posición ha sido ratificada en comunicados publicados por la Fundación a través de sus canales oficiales en redes sociales.

La noticia sobre el delicado estado de salud de Yamid Amat concita especial atención no solo por su perfil como figura pública, sino por la huella profunda que ha dejado en la comunicación nacional. Su influencia remonta a la década de los setenta, cuando cofundó ‘6 AM Hoy por Hoy’ en Caracol Radio, sentando las bases del periodismo informativo matutino en Colombia. Allí, implementó un modelo de noticias que privilegió la inmediatez, el debate abierto y la participación directa, marcando un antes y un después en la dinámica radial del país.

En la pantalla chica, Amat desafió los formatos vigentes al fundar el noticiero CM&. Esta apuesta por un estilo audiovisual más frontal permitió consolidar un periodismo más ágil y cercano a la realidad. Además, su programa ‘Pregunta Yamid’ se transformó en referente de la entrevista directa para examinar con rigurosidad a figuras políticas e institucionales. Por estas razones, Amat es considerado uno de los maestros y formadores de periodistas más influyentes de Colombia.

¿Cuál es el estado de salud de Yamid Amat tras su ingreso a la Fundación Santa Fe?

De acuerdo con información oficial de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Yamid Amat permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo pronóstico reservado. Su condición es crítica, producto de una descompensación asociada a una enfermedad pulmonar inflamatoria que obstruye el paso del aire en los pulmones, y recibe atención integral y multidisciplinaria.

¿En qué consiste la enfermedad pulmonar que afecta a Yamid Amat?

La enfermedad pulmonar mencionada en el parte médico corresponde a una condición inflamatoria que bloquea el flujo de aire desde y hacia los pulmones. Este tipo de afección puede derivar en dificultades respiratorias agudas y requiere manejo especializado, especialmente en pacientes de edad avanzada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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