Por: El Espectador

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En el contexto de la reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la participación de la delegación colombiana en el segundo encuentro oficial del Escudo de las Américas ha marcado un hito en la política exterior del país. De acuerdo con la información difundida por El Espectador, este evento, encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se llevó a cabo en Nueva York y contó con la presencia del vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, y el canciller Omar Bula Escobar. Allí se discutieron y definieron nuevas estrategias para esta alianza del hemisferio occidental, la cual tiene como ejes principales la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento de la cooperación estratégica y comercial, y el propósito de contrarrestar la creciente influencia de China en la región.

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella divulgó detalles fundamentales sobre la adhesión colombiana al Escudo de las Américas, la cual se formalizó el pasado 12 de agosto, poco después de su posesión. Así, Colombia se sumó a una iniciativa que ya cuenta con la participación de más de 18 países. Es importante resaltar que, según declaraciones del ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, recogidas por El Espectador, el acuerdo no autoriza la realización de operaciones militares conjuntas con tropas estadounidenses en territorio colombiano. Mora enfatizó que la Declaración Conjunta de Seguridad firmada en agosto no contempla ninguna disposición que permita el ingreso, tránsito, despliegue o permanencia de fuerzas extranjeras ni el desarrollo de operaciones militares en el país.

Por su parte, el canciller Bula Escobar aclaró que el acuerdo suscrito por Colombia está enfocado en la cooperación económica y la lucha contra el crimen transnacional organizado. Durante el encuentro se formalizó la designación de al menos 22 organizaciones terroristas, aunque el canciller no especificó si dentro de ese grupo se encuentran estructuras criminales colombianas. Además, en un comunicado conjunto, la alianza anunció medidas como el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado, y sanciones penales para quienes respalden materialmente a esas organizaciones.

El presidente Trump, en su intervención ante la ONU, calificó a los carteles de la droga como "el Estado Islámico" de América Latina y el Caribe, y sugirió que sus miembros deberían ser ejecutados, exiliados o detenidos, reforzando así la postura intransigente de la alianza frente a este flagelo.

¿Qué compromisos asumió Colombia al unirse al Escudo de las Américas?

Colombia asumió compromisos relacionados con la cooperación en materia de seguridad y defensa, así como en economía y comercio. Sin embargo, según declaraciones oficiales verificadas en El Espectador, la adhesión no implica la autorización de operaciones militares conjuntas con tropas extranjeras en suelo colombiano, limitándose principalmente a declaraciones de intención y coordinación frente al crimen transnacional.

¿Qué significa la designación de organizaciones terroristas por parte del Escudo de las Américas?

Esta designación establece la intención de los países miembros de imponer sanciones como congelamiento de activos, restricciones migratorias y responsabilidad penal a quienes apoyen materialmente a estas organizaciones. Según el comunicado citado por El Espectador, estas medidas buscan combatir el crimen organizado de manera coordinada en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.