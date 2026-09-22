El vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo tuvo este martes una intervención ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la reunión del Escudo de las Américas, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

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Restrepo asistió en representación del presidente Abelardo de la Espriella, quien no viajó a Estados Unidos y permanece en Colombia atendiendo asuntos internos.

El encuentro tuvo como uno de sus temas centrales la cooperación regional en seguridad y la lucha contra organizaciones criminales transnacionales, pero el vicepresidente aprovechó su intervención para referirse también a la situación política reciente del país.

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Restrepo habló de las elecciones colombianas ante Trump

Durante su intervención, Restrepo aseguró que Colombia estuvo cerca de perder la democracia durante las últimas elecciones.

“Durante las últimas elecciones casi perdimos la democracia de Colombia”, afirmó el vicepresidente ante Trump.

Restrepo utilizó esa afirmación para defender la importancia de iniciativas de cooperación regional como el Escudo de las Américas. Según explicó, el trabajo conjunto en áreas como la seguridad económica y la seguridad física puede contribuir, desde su perspectiva, a preservar las democracias de los países de la región.

“Creo que este tipo de iniciativas como el Escudo de las Américas es una forma de preservar nuestras democracias en la región”, sostuvo.

El vicepresidente agregó que existe una oportunidad para que los países americanos trabajen de manera conjunta con el propósito de fortalecer sus instituciones y promover el crecimiento económico.

Trump recordó la promesa de De la Espriella

Antes de la intervención del vicepresidente, Restrepo explicó ante Trump por qué el presidente colombiano no había asistido personalmente a la reunión.

“Él no pudo venir porque está atendiendo asuntos internos hoy en día en Colombia”, explicó.

Trump respondió haciendo referencia a una promesa que De la Espriella hizo durante la campaña presidencial: permanecer en Colombia y no salir del país durante su mandato.

“Él hizo una promesa de no salir del país y yo le dije: honra tu promesa”, manifestó el presidente estadounidense.

Trump agregó que la ausencia de De la Espriella no representaba un problema y respaldó la presencia de Restrepo como representante de Colombia en el encuentro.

Este es el momento de la conversación:

.@jrestrp: Hola señor presidente, es un placer este es el vicepresidente del tigre 🐅. La pipol: jajaja.@POTUS: bueno salúdalo de mi parte, creo que es genial. JM: no pudo venir porque está en temas internos por estos días. Trump: me contó de su promesa, que si ganaba nunca… pic.twitter.com/thd70HGfGA — •Elizabeth Cardona• (@EliCrH) September 22, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.