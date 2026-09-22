Por: Blu Radio

Blu Radio es una cadena de radio colombiana, propiedad de Caracol Televisión en donde encontrará las noticias de Colombia y el mundo sobre deportes, actualidad, tecnología, política, fútbol. Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella se reunió en la sede de la Presidencia, en Barranquilla, con Laura Fernández, presidenta de Costa Rica. En el encuentro hablaron sobre cooperación para enfrentar el crimen transnacional y también sobre oportunidades comerciales.

Sigue a PULZO en Discover

Tras la reunión, el presidente Abelardo de la Espriella le solicitó a la presidenta de Costa Rica evaluar la posibilidad de eliminar la exigencia de visa para los connacionales que viajan a ese país.

(Vea también: Presidenta de Costa Rica visita Barranquilla para fortalecer cooperación en seguridad con Colombia)

“Entiendo que en otros gobiernos eso era necesario, pero en este, que vamos a compartir información de inteligencia, créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica. La presidenta se comprometió a revisar este asunto y, por supuesto, bajo los lineamientos que ella determine y los procedimientos internos”, dijo De La Espriella.

Lee También

Los mandatarios aseguraron que la idea es fortalecer el Escudo de las Américas para luchar contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

“El esfuerzo que el presidente realiza en el combate del narcotráfico, esa limpieza que está realizando de Colombia, no significa que Costa Rica va a recibir a la basura que está limpiando de su patria. Nosotros, como pueblo costarricense, vamos a cerrar nuestras filas para hacer mayores esfuerzos para evitar que el flagelo del narcotráfico se posesione en Costa Rica”, dijo Fernández.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.