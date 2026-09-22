Por: EL PILON SA

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El Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella avanza en la preparación de una nueva moneda protocolaria que se destinará a las actividades oficiales del presidente en calidad de jefe de Estado. Este proyecto es liderado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el cual abrió un proceso formal para la recepción de cotizaciones con el objetivo de adquirir estas piezas conmemorativas. Según lo reseñado en un documento oficial emitido el 18 de septiembre de 2026 por la Jefatura para la Protección Presidencial, esta unidad respalda el desarrollo de la agenda del mandatario y también provee el soporte administrativo necesario para el cumplimiento de sus deberes institucionales, como lo señala Caracol Radio.

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La convocatoria para presentar propuestas contempla que las empresas interesadas deben enviar sus cotizaciones directamente al correo de la Jefatura para la Protección Presidencial o usar la plataforma SECOP. El plazo para recibir las propuestas concluye el 23 de septiembre de 2026, lo que implica que el proceso todavía se encuentra en una etapa preliminar de solicitud de ofertas y no en una fase de adjudicación de contrato. De acuerdo con el documento oficial, el propósito central es contratar la adquisición de monedas protocolarias para ser entregadas dentro del marco de las actividades propias de la Presidencia.

Respecto al diseño, la moneda contará con dos caras cargadas de simbología asociada al poder ejecutivo y la función de protección presidencial. En el anverso, se destacan la Casa de Nariño, la bandera de Colombia y un tigre, todos elementos acompañados por inscripciones y referencias al periodo gubernamental 2026-2030. El lema “HONOR Y LEALTAD” aparece en la parte superior, junto a estrellas y la representación arquitectónica de la sede presidencial. Elegante y llamativo, el rostro de un tigre ocupa el centro, llevando una placa con las iniciales “A.D.L.E.”, referencia al actual presidente, sobre una cinta verde que resalta el texto “JEFATURA PARA LA PROTECCIÓN PRESIDENCIAL”.

El reverso incluye el texto circular “JEFE PARA LA PROTECCIÓN PRESIDENCIAL” en la parte superior, un casco espartano en el centro, acompañado de un miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) a la izquierda, identificado por su casco y gafas, y de un integrante del equipo de protección ejecutiva a la derecha, vestido formalmente. Rodean la escena ramas de olivo o laurel, símbolo tradicional de honor, y en la parte inferior se inscribe el nombre “CARLOS ANDRÉS CAICEDO”.

La moneda protocolaria, de acuerdo con el documento citado, no tiene valor monetario ni circula como moneda corriente. Su valor reside en el simbolismo institucional, ya que es un recuerdo destinado a ser entregado a invitados importantes, autoridades, diplomáticos y figuras relevantes durante actos oficiales, en representación de la Presidencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo de la moneda protocolaria del presidente Abelardo de la Espriella?

La moneda protocolaria tiene como principal objetivo funcionar como un símbolo institucional y un recuerdo físico que la Presidencia entrega en actividades oficiales. De acuerdo con los documentos de la Jefatura para la Protección Presidencial, esta pieza se utiliza especialmente en encuentros con invitados, diplomáticos y autoridades, y representa el significado y la presencia del jefe de Estado en sus actos oficiales. Su valor es completamente simbólico y no pertenece a la circulación monetaria del país.

¿Qué elementos y símbolos aparecen en la moneda protocolaria de la Presidencia de Colombia?

Según lo detallado en el documento emitido por Dapre, la moneda protocolaria exhibirá en una cara la Casa de Nariño, la bandera nacional, un tigre, el lema “HONOR Y LEALTAD”, además de inscripciones alusivas al periodo presidencial 2026-2030 y la Jefatura para la Protección Presidencial. En el reverso figuran el casco espartano, figuras representativas de grupos de seguridad y protección, ramas de olivo o laurel, y el nombre de “CARLOS ANDRÉS CAICEDO”, conformando un completo homenaje a la protección institucional del presidente.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.