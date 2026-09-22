Así como se informó de la eliminación de cuotas y demás en Colombia, un movimiento marca el camino en lo que viene para la administración actual de Abelardo De La Espriella.

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Colpensiones confirmó la llegada de Carlos René Montoya Muñoz, quien ejercerá desde la fecha como presidente de la entidad, en un giro radical que toma el Gobierno Nacional en su gestión.

La Administradora Colombiana de Pensiones indicó en un comunicado que el funcionario tomó posesión de su cargo frente al presidente de la República para asumir los retos de la entidad encargada del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

El nuevo presidente de Colpensiones es abogado de la Universidad del Sinú, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Procesal Civil y Negociación y Manejo de Conflictos. También, cuenta con formación en alta gerencia, relaciones laborales, mediación, recursos humanos, liderazgo, calidad, seguridad e indicadores de gestión.

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Su trayectoria profesional reúne experiencia en los sectores público, empresarial y académico. Antes de asumir la Presidencia de la entidad se desempeñó como asesor de gestión de la Auditoría General de la República, donde acompañó la formulación, coordinación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos institucionales y participó en actividades relacionadas con el Plan General de Auditorías.

También fue abogado asesor de la Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría del Pueblo. Allí contribuyó al análisis jurídico de políticas públicas, decisiones judiciales y pronunciamientos nacionales e internacionales relacionados con la garantía del derecho al trabajo.

El presidente de la entidad fue gerente de Relaciones Laborales y Asuntos Públicos de la multinacional minera Cerro Matoso durante 20 años. Desde estos cargos lideró procesos de negociación colectiva, gestión de relaciones laborales, diálogo con comunidades, relacionamiento con grupos de interés y atención de situaciones de alta complejidad.

También, ha ocupado responsabilidades en el Ministerio del Trabajo, la multinacional Skanska y la Universidad del Sinú.

“Con la llegada de Carlos René Montoya, Colpensiones avanza hacia la consolidación de una entidad cercana, eficiente y preparada para acompañar a millones de personas en la protección económica para su retiro laboral”, sentenció el comunicado.

¿Cuál es la función del presidente de Colpensiones?

El presidente de Colpensiones representa legalmente a la entidad encargada de administrar el Régimen de Prima Media y los programas de protección social para la vejez.

Su responsabilidad máxima consiste en dirigir las políticas públicas aprobadas por la Junta Directiva para garantizar el pago puntual de las mesadas pensionales a los afiliados.

Asimismo, coordina la recolección eficiente de aportes parafiscales e implementa estrategias administrativas orientadas a mejorar la atención ciudadana en todas las oficinas territoriales del país.

El directivo supervisa directamente la ejecución del programa de Beneficios Económicos Periódicos, esquema diseñado para proteger financieramente a la población de menores ingresos.

También ejerce como ordenador del gasto público, garantizando el cumplimiento estricto de las normativas vigentes sobre contratación estatal y transparencia presupuestal de los recursos administrados.

En materia de planeación estratégica, diseña proyectos de modernización tecnológica e infraestructura operativa para agilizar el reconocimiento formal de derechos pensionales en Colombia.

Adicionalmente, representa institucionalmente a la entidad ante organismos de control, entes judiciales, comisiones del Congreso de la República y la rama ejecutiva del Gobierno Nacional.

El representante legal monitorea la sostenibilidad financiera de los fondos públicos, evaluando rendimientos de inversión e informes de riesgos junto a expertos técnicos especializados.

Liderar el diálogo con gremios económicos, sindicatos y asociaciones de pensionados forma parte de sus funciones estratégicas para promover acuerdos sobre inclusión social y bienestar.

Del mismo modo, supervisa la expedición oportuna de historias laborales y la resolución de recursos legales presentados por los trabajadores afiliados al sistema.

Comprender estas funciones directivas resulta fundamental para evaluar la gestión administrativa del sistema estatal de seguridad social y los derechos de los cotizantes.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.