El Gobierno de Abelardo de la Espriella estableció una exención temporal del pago de cuotas moderadoras y copagos en salud para las personas afectadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026.

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La medida quedó contemplada en el Decreto 1415 de 2026 y busca facilitar el acceso a los servicios médicos de los ciudadanos que hayan sufrido afectaciones por la emergencia, especialmente ante posibles pérdidas o interrupciones de ingresos.

El beneficio no aplica automáticamente a todas las personas afectadas por el terremoto.

Para acceder, los ciudadanos deben haber sido reconocidos oficialmente como damnificados y estar incluidos en el Registro Único de Damnificados (RUD) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Además, deberán tener validada su afiliación al sistema de salud en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).

La exención cobija tanto a afiliados del régimen contributivo como del subsidiado. Tendrá una duración de 12 meses y podrá aplicarse sin importar el lugar del país donde el beneficiario reciba atención.

Durante ese periodo, las entidades de salud no podrán exigir el pago de cuotas moderadoras o copagos para prestar servicios, autorizar atenciones o entregar tecnologías en salud.

Tampoco podrán cobrar posteriormente esos valores por servicios prestados durante la vigencia de la medida.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.