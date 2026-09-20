Por: EL PILON SA

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La difícil situación de las clínicas y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en Cesar ha llegado a un punto crítico, de acuerdo con los gerentes sectoriales que participaron en la Primera Convocatoria 2026 de Gerentes de Clínicas. El flujo limitado de recursos provenientes de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no solo impide el pago oportuno a trabajadores, especialistas y proveedores, sino que también empieza a traducirse en restricciones de servicios y en un aumento de barreras para los pacientes. La preocupación no se limita a la sostenibilidad financiera, sino que impacta de manera directa en la calidad y el acceso a la atención médica.

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Uno de los mayores problemas expuestos es el peso de la cartera vencida, con cuentas que en su mayoría superan los 360 días sin ser saldadas. Como expresó Álvaro Araújo, gerente de una clínica en Codazzi, esta acumulación pone en riesgo no solo la operación sino también el empleo: “Nosotros no aguantamos más. Yo pienso que toca comenzar a dejar de dar servicios”. Según él, las clínicas atienden de manera continua, pero deben afrontar gastos fijos como nómina, impuestos, insumos y servicios públicos, en medio de obligaciones antiguas y nuevas que no han sido conciliadas.

Otro aspecto que agrava la crisis tiene que ver con las glosas —reclamos o rechazos a la facturación por parte de las EPS— y las demoras para autorizar servicios o radicar facturas. Araújo reportó glosas superiores al 30% de lo facturado y procesos de conciliación estancados durante meses, lo que prolonga la incertidumbre financiera. Carlos Humberto Arce, gerente del Grupo Médicos, recalcó que el conflicto va más allá del no pago, e incluye demoras en autorizaciones y obstáculos para validar las cuentas presentadas a las EPS.

El efecto inmediato de esta situación es la reducción de servicios, generando mayores presiones sobre las instituciones que aún operan y trasladando la congestión a otras clínicas y hospitales. La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, advirtió que el cierre masivo de camas representa una amenaza seria para el sistema, y las clínicas ya reportan sobreocupación en urgencias y hospitalización. Adicionalmente, la necesidad de remitir pacientes fuera del Cesar, pese a que existen especialistas en la región, representa una carga adicional para los usuarios y sus familias, incrementando los costos sociales y personales derivados de la crisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas principales de la crisis en clínicas e IPS del Cesar por deudas de EPS?

La crisis se origina principalmente en el retraso de pagos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a clínicas e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), acumulando una cartera vencida que supera los 360 días y dificultando la sostenibilidad financiera. A esto se suman glosas —objeciones a la facturación—, demoras en autorizaciones y obstáculos para radicar cuentas, lo que limita la operación y afecta la atención a los pacientes, todo de acuerdo con lo expuesto en la Primera Convocatoria 2026 de Gerentes de Clínicas del Cesar.

¿Qué consecuencias tiene la crisis de pago de las EPS para los pacientes en Cesar?

La falta de pagos y demoras en autorizaciones han llevado a restricciones de servicios, reducción de camas, mayor congestión en urgencias y hospitalización, e incluso a la remisión de pacientes fuera del departamento. Las familias deben afrontar desplazamientos y gastos adicionales, mientras que la atención oportuna y de calidad se vuelve cada vez más difícil de garantizar, según lo informado por directivos y la secretaría de Salud del Cesar.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.