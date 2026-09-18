Por: EL PILON SA

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La suspensión de servicios por parte del Grupo Clínica Médicos el jueves 17 de septiembre ha encendido las alarmas en el Cesar y puso en evidencia una crisis extendida en el sistema de salud regional. La medida afecta a usuarios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) Coosalud, Asmet Salud, Famisanar y Dusakawi, que vieron interrumpida la atención por dificultades financieras y contractuales que estas EPS mantienen con clínicas y hospitales. Ante esta situación, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, exigió respuestas contundentes al Gobierno Nacional, subrayando la urgencia de garantizar tanto la continuidad del servicio como la implementación de alternativas para que los pacientes no sean los principales perjudicados, según declaraciones reproducidas por Cacica Noticias.

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Sanjuán enfatizó que los cesarenses no pueden continuar siendo rehenes de una crisis financiera que se ha venido agravando por años, afectando directamente el acceso a la salud. Aclaró que la Gobernación ha advertido repetidamente al Gobierno Nacional sobre las deudas acumuladas por las EPS hacia las instituciones locales, promoviendo encuentros y negociaciones que, hasta la fecha, no se han traducido en una solución de fondo. La mandataria anunció que persistirá en el diálogo ante el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, insistiendo en la necesidad de recursos, cumplimiento de acuerdos y atención continua para los ciudadanos afectados.

La secretaria de Salud del Cesar, Gina Sánchez, informó que, tras la decisión de Clínica Médicos, se exigió a las EPS definir y comunicar cuanto antes redes alternas de atención, especialmente en ciudades como Valledupar y Aguachica. Sánchez especificó que, hasta el momento, no había denuncias formales de negación de servicios; sin embargo, explicó que los pacientes actualmente hospitalizados están en proceso de remisión a otras instituciones. La preocupación, recalcó, se extiende también a quienes requieran servicios urgentes o nuevos procedimientos, instando a las EPS a orientar claramente a los usuarios.

Por su parte, Carlos Arce, presidente del Grupo Clínica Médicos, explicó que la crisis va más allá de una sola institución y responde a problemas estructurales de glosas (objeciones a la facturación), demoras en autorizaciones y auditorías sin conciliación. Detalló que EPS como Famisanar presentan hasta un 30% de facturación objetada por glosas, mientras Dusakawi y Asmet Salud exceden el 40%. Arce insistió en que el problema central no es solo la falta de pagos, sino la imposibilidad práctica de atender sin autorizaciones claras, señalando que cerca de 70 pacientes están pendientes de remisión y que sería inaceptable forzarlos a ser trasladados a otras ciudades como Barranquilla o Santa Marta.

La Gobernación del Cesar pidió instalar una mesa exclusiva para definir salidas urgentes, con participación de altos mandos de las EPS y organismos de control, con el objetivo de establecer compromisos verificables respecto a la deuda y asegurar la continuidad del servicio en el departamento.

¿Por qué se suspendieron los servicios para afiliados de Coosalud, Asmet Salud, Famisanar y Dusakawi en el Cesar?

La suspensión se debe a problemas financieros y contractuales entre las EPS y el Grupo Clínica Médicos, así como a deudas acumuladas, presiones por glosas y demoras en autorizaciones para la prestación de servicios y suministros médicos, como explicaron la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, la secretaria de Salud Gina Sánchez y el presidente del grupo, Carlos Arce.

¿Qué son las glosas y cómo afectan a clínicas y hospitales en el sistema de salud?

Las glosas son objeciones realizadas por las EPS a la facturación presentada por clínicas y hospitales, que pueden deberse a supuestos errores administrativos o discrepancias en la prestación del servicio. Este mecanismo impide el pago oportuno de los servicios ya prestados, afecta la liquidez de las instituciones y dificulta la sostenibilidad operativa de las mismas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.