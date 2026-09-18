Por: EL PILON SA

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El crimen de Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno, un hombre de 61 años ampliamente conocido en Bosconia como ‘Mocho’, ocurrido el 14 de septiembre a las afueras de su vivienda, volvió a poner el foco en la crítica situación de seguridad que atraviesa ese municipio. La comunidad y los encargados de la investigación descartan cada vez más la posibilidad de que se trate de un hecho aislado, debido a que entre las evidencias encontradas se hallaron 11 panfletos que hacen alusión a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), descubiertos en poder de quienes fueron capturados tras el hecho violento.

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De acuerdo con la información reportada, la hipótesis con más peso es que el homicidio estaría relacionado con extorsiones que han azotado con fuerza a la población local. La incautación de munición, una granada de fragmentación y material de intimidación en manos de Armando Rafael Rebolledo Góngora, Darío José Altamar Ramírez y Jhonier André Rivera Pertuz —detenidos en flagrancia— refuerza los indicios sobre la existencia de una estructura criminal articulada, con la extorsión como método principal para someter y lucrarse a costa de los habitantes de la zona.

Aunque la motivación del crimen aún debía ser verificada técnicamente por las autoridades al momento de la información revelada, la evidencia recogida ha llevado a la colectividad a aceptar con resignación esta posible explicación. En Bosconia, el miedo se ha instalado a raíz del auge de extorsiones, amenazas y visitas intimidatorias de grupos armados ilegales. Una muestra de esta zozobra es la iniciativa que impulsó la Unión Nacional de Comerciantes (sigla UNDECO) de cerrar masivamente los negocios bajo el lema: “O cerramos de manera voluntaria en rechazo a la extorsión, o nos cierran a la fuerza los delincuentes”.

La atmósfera en el municipio es tensa, signada por el temor a las ‘vacunas’ (como se conoce en Colombia el cobro ilegal a comerciantes), la intimidación directa a tenderos y el miedo a abrir los establecimientos. Frente a la violencia, la comunidad ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía del Departamento Cesar acciones rápidas para esclarecer si el asesinato de Muñoz Vizcaíno obedece a su negativa de pagar una extorsión y, con ello, devolver la tranquilidad que el pueblo reclama.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el homicidio de Gabriel Antonio Muñoz Vizcaíno afectó la seguridad en Bosconia?

El asesinato de Muñoz Vizcaíno impactó de manera significativa la percepción de seguridad en Bosconia porque profundizó el miedo existente por la ola de extorsiones y amenazas que enfrentan los comerciantes y habitantes del municipio, según la información recopilada y las reacciones de la comunidad y las autoridades en el informe.

¿Qué significa la sigla ACSN en el contexto del crimen de Bosconia?

La sigla ACSN corresponde a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo armado ilegal mencionado en los panfletos incautados tras el asesinato de Muñoz Vizcaíno, lo que fortalece la hipótesis de que estructuras criminales ligadas a esta organización estarían operando en la zona y usando la extorsión como modalidad delictiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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