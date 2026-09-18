Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la mañana del viernes 18 de septiembre, un lamentable episodio sacudió la estación Terreros, en Soacha, donde perdió la vida Cristian Garzón, un guarda de seguridad vinculado a la empresa TOP GUARD LTDA. Garzón, de 27 años, fue mortalmente herido tras intervenir en un conflicto suscitado por un presunto intento de no pago del pasaje para ingresar al sistema TransMilenio. Según los primeros reportes citados, la situación derivó en una pelea que desencadenó el fatal desenlace.

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El incidente, de acuerdo con información preliminar recogida, comenzó cuando Garzón intentó evitar que varias personas ingresaran al sistema TransMilenio sin cancelar el costo del pasaje. Durante el altercado, el guarda recibió una herida en el pecho provocada por un arma cortopunzante. A pesar de que fue trasladado rápidamente a un centro asistencial cercano, las lesiones resultaron fatales y murió minutos después, pese a los esfuerzos médicos realizados.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó tanto la identidad del trabajador como la detención de dos personas señaladas de estar involucradas en la agresión. Las autoridades actualmente investigan con detalle cómo se originó la confrontación y quiénes fueron los responsables directos del ataque que terminó con la vida de Garzón.

La empresa TOP GUARD LTDA expresó públicamente su tristeza por la muerte de su empleado y extendió un mensaje de apoyo a los familiares. Igualmente, la compañía reconoció la intervención de la Policía Nacional y recalcó que seguirá acompañado a los allegados del vigilante durante este proceso.

Este hecho trágico vuelve a colocar en el centro del debate público la vulnerabilidad de los empleados encargados de preservar el orden y controlar el acceso en TransMilenio. De hecho, no es el primer caso reciente: en junio, otro vigilante fue atacado con un martillo en el Portal 20 de Julio por circunstancias similares y, en julio, se reportó la captura de un individuo por agredir con un arma cortopunzante a un guarda tras reclamaciones por evasión del pasaje. La muerte de Cristian Garzón convierte el episodio de la estación Terreros en uno de los más graves que se han registrado en el sistema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió en la estación Terreros de TransMilenio el 18 de septiembre?

En la estación Terreros de TransMilenio, un vigilante identificado como Cristian Garzón murió tras recibir una herida de arma cortopunzante durante una confrontación relacionada con un intento de ingreso sin pago de pasaje. Las autoridades capturaron a dos personas involucradas, según confirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

¿Por qué son frecuentes las agresiones a guardas de seguridad en TransMilenio?

De acuerdo con los reportes incluidos en el texto, las agresiones hacia personal de seguridad en TransMilenio han aumentado debido a conflictos con usuarios que intentan evadir el pago del pasaje. Casos recientes indican que las confrontaciones por controlar el acceso al sistema han resultado en ataques violentos, incluso mortales, como el sucedido en Terreros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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