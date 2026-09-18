Por: Portal Bogotá

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Organismos de la administración pública de Bogotá continúan adelantando estrategias integrales para fortalecer la seguridad en varios puntos críticos de la ciudad. De acuerdo con datos presentados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), junto con la Alcaldía Local de Usaquén y la Policía de Bogotá, se llevó a cabo una intervención relevante en la calle 163A entre carreras octava c y novena, en el barrio San Cristóbal Norte. La finalidad principal de este operativo fue mejorar la seguridad, recuperar el espacio público y verificar que la comunidad y los comercios cumplan con las normas vigentes.

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Durante la jornada, las autoridades centraron su atención en sectores afectados por la ocupación indebida del espacio público y la obstrucción de zonas destinadas al paso de peatones y vehículos. Según reportes oficiales de la SDSCJ, la intervención consistió en la inspección detallada de puestos de venta, registros y requisas, así como controles a vendedores informales y a establecimientos comerciales. Un aspecto destacado fue la verificación de teléfonos celulares: la Policía de Bogotá revisó los IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil), lo que permitió identificar y recuperar 13 celulares reportados como robados.

En materia de seguridad ciudadana, los registros resultaron en la incautación de siete armas blancas. Asimismo, las autoridades encontraron una caja de municiones para arma traumática, y se levantaron dos comparendos a personas que portaban armas blancas sin justificación. Dentro de las acciones de control, también se logró ubicar y decomisar productos de contrabando que circulaban en el sector: se incautaron 385 paquetes de cigarrillos y 48 unidades de licor presentes en cajas, todos sin respaldo legal de comercialización. Paralelamente, los equipos verificaron que los establecimientos comerciales cumplieran con la normativa vigente, lo que resultó en el sellamiento de siete locales por diferentes incumplimientos.

Este tipo de operativos, según la SDSCJ, no solo sirven para mantener la presencia de las instituciones en lugares donde existen riesgos para la sana convivencia, sino que también permiten identificar posibles amenazas a la seguridad de habitantes, trabajadores y transeúntes. Las autoridades recalcan que estos controles seguirán implementándose en Usaquén y otros puntos críticos de la ciudad para prevenir delitos, garantizar el respeto por el espacio público y reforzar las condiciones de seguridad.

Recuerde que la participación ciudadana es clave; ante cualquier hecho que altere la convivencia o constituya un delito, usted puede comunicarse a la Línea de Emergencias 123, lo que contribuye a que la ciudad avance en su propósito de caminar segura.

¿Qué medidas tomó la Policía de Bogotá para controlar la venta de productos de contrabando?

Durante el operativo en San Cristóbal Norte, la Policía de Bogotá, en colaboración con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Alcaldía Local de Usaquén, realizó inspecciones minuciosas a establecimientos comerciales y vendedores informales. Como resultado, se incautaron 385 paquetes de cigarrillos y 48 unidades de licor de contrabando, productos decomisados por no contar con los permisos legales para su comercialización.

¿Cuál fue el impacto de los operativos de seguridad en el barrio San Cristóbal Norte?

Según la Secretaría Distrital de Seguridad, la intervención permitió fortalecer la seguridad al recuperar 13 celulares reportados como hurtados, incautar armas blancas y productos de contrabando, y sellar siete establecimientos comerciales que no cumplían con la normativa. Estas acciones buscan minimizar riesgos para la comunidad y reforzar la convivencia en el territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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