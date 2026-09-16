Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación dio un paso relevante en la investigación que sigue contra la reconocida cadena de ropa femenina Lili Pink, al informar este 16 de septiembre sobre la inclusión de 45 bienes inmuebles en las medidas cautelares con fines de extinción de dominio. Estas acciones se relacionan con una investigación por presunto contrabando y lavado de activos, delitos de alto impacto que han llamado la atención de las autoridades en el país.

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Los bienes intervenidos, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos colombianos, están ubicados en seis departamentos y en Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, fue la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio la encargada de liderar la operación. Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, con el acompañamiento del Ejército Nacional, ocuparon 17 inmuebles rurales y 28 urbanos distribuidos en ciudades y municipios como Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali.

Este anuncio se suma a las operaciones realizadas previamente. El pasado 27 de abril, la Fiscalía había ejecutado el primer grupo de procesos de extinción de dominio en más de 400 tiendas donde se comercializan productos de esta marca bogotana y, además, procedió con varias capturas. Entre los detenidos está el abogado Walter Martínez Martínez, quien fue imputado el 14 de mayo por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando, aunque este no aceptó los cargos. Cabe resaltar que, de acuerdo con lo informado por el ente acusador, Martínez presenta problemas de salud.

La Fiscalía explicó que las posibles irregularidades detectadas en el caso Lili Pink estarían sustentadas en la creación de un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, que permitía el ingreso al país de productos como prendas de vestir, juguetes y cosméticos. Estos bienes, luego, eran distribuidos en el territorio nacional, dando así apariencia de legalidad a transacciones de grandes proporciones. Además, la estrategia incluía maniobras diseñadas para eludir los controles aduaneros, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, favoreciendo su entrada al sistema económico formal.

Según las cifras de la Fiscalía, las operaciones de la presunta estructura criminal estarían vinculadas con lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y hechos de contrabando que superarían los 75.000 millones de pesos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los bienes afectados de Lili Pink por la investigación de la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación intervino 45 bienes inmuebles de Lili Pink, valorados en más de 184.615 millones de pesos colombianos. Estos bienes incluyen inmuebles rurales y urbanos ubicados en Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali, y fueron incluidos en las medidas cautelares con fines de extinción de dominio por su presunta relación con actividades de contrabando y lavado de activos.

¿Cómo habría operado la presunta red de lavado de activos vinculada a Lili Pink?

De acuerdo con la Fiscalía, la supuesta red operaba mediante la conformación de importadoras, comercializadoras y sociedades ficticias, ingresando al país mercancía como ropa, juguetes y cosméticos. Estas maniobras buscaban evadir controles aduaneros, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y ocultar el flujo de dinero, facilitando su integración al sistema económico legal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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