Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la búsqueda de personas desaparecidas en la capital no se detiene y las autoridades informan avances recientes en la localización de menores reportados como extraviados. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), durante la semana del 16 de septiembre de 2026 se recibieron 19 reportes en el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE). De esas denuncias, 12 personas fueron halladas con vida, resultado de los esfuerzos coordinados por las instituciones responsables. Un aspecto relevante es que la mayoría de los casos involucran a menores de edad, varios de ellos ligados a problemáticas de conflictos familiares, según precisó la SDSCJ.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los casos más recientes, el primer hallazgo corresponde a Josephe Santiago Santamaría Jiménez, un joven de 15 años. Él fue reportado como desaparecido el 10 de septiembre. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación lo localizó en el centro de la ciudad, y actualmente se adelantan verificaciones sobre su estado de salud, en coordinación con su familia y las autoridades. Por otro lado, Angie Jimena Arévalo, una adolescente de 16 años, volvió a su hogar el 15 de septiembre en horas de la noche por sus propios medios. Según comunicó la Secretaría Distrital de Seguridad, la joven retornó en buenas condiciones y fue recibida por su madre.

El tercer caso es el de Alana Sofía Castañeda Chávez, de 14 años, quien fue localizada en un parque de la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación, a través de una investigación rápida en el marco de la iniciativa ‘Alerta Rosa’, permitió dar con su paradero, garantizando que no sufriera afectaciones físicas.

A pesar de estos avances, desde la SDSCJ advierten que continúan buscando a las personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. No en todos los casos ha sido posible mantener un contacto actualizado con los familiares, lo que complica el seguimiento. Las autoridades recalcan que cada situación tiene características particulares, pero afirman que todos los reportes son tomados en serio. Así lo enfatizó el alcalde Carlos Fernando Galán, quien reafirmó que la meta es hallar a todos los menores desaparecidos.

La SDSCJ insiste en que, ante cualquier desaparición, la denuncia inmediata es trascendental. Recomiendan comunicarse con la Fiscalía General de la Nación a la línea 122, la Línea de Emergencias 123 o al equipo AIDE al 601 377 9595, ext. 1137. La denuncia oportuna permite activar rápidamente los protocolos de búsqueda y contribuye sustancialmente a que la ciudad camine segura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los canales para denunciar la desaparición de personas en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia informa que la ciudadanía puede reportar la desaparición de personas a través de la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, la Línea de Emergencias 123 o contactando al equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) al 601 377 9595, ext. 1137. El reporte inmediato agiliza la activación de las búsquedas y la atención por parte de las autoridades.

¿Qué papel juega la ‘Alerta Rosa’ en la búsqueda de personas desaparecidas en Bogotá?

De acuerdo con la información suministrada, la ‘Alerta Rosa’ es una iniciativa que facilita una respuesta rápida por parte de la Fiscalía General de la Nación ante casos de desapariciones, especialmente de menores de edad. La activación oportuna de este mecanismo permite localizar a las personas desaparecidas en el menor tiempo posible, como ocurrió en el caso de Alana Sofía Castañeda Chávez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z