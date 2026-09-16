Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El trágico hallazgo de una menor en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, marcó el martes 15 de septiembre como una fecha que conmocionó a los habitantes del sector. La menor fue encontrada por un grupo de niños que jugaban en las inmediaciones de un canal y que, al ingresar a un conducto hídrico del barrio Juan José Rondón, se toparon con el cuerpo. De inmediato, dieron aviso a los residentes de la zona, quienes a su vez alertaron a las autoridades locales, según la información recabada. El rescate fue coordinado por la Policía, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación. El teniente coronel Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, confirmó que el cuerpo se halló dentro del conducto hídrico y recalcó que las instituciones pertinentes están trabajando para esclarecer este caso.

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La identidad de la menor se maneja con prudencia mientras continúan los procedimientos forenses. Sin embargo, Noticias Caracol reportó que podría tratarse de Ana Lucía González Mendoza, una niña de nueve años que habría sido reportada como desaparecida el 14 de septiembre en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Ante la desaparición, la Alerta Rosa —mecanismo que se activa para facilitar la búsqueda urgente de niñas en peligro— habría sido puesta en marcha la madrugada del 15 de septiembre. La Alcaldía de Mosquera indicó que, gracias a las cámaras de seguridad, habría sido posible identificar a un presunto responsable vinculado a la desaparición. No obstante, hasta que Medicina Legal emita un dictamen oficial, la edad de la menor se estima entre 8 y 12 años y no hay confirmación absoluta de su identidad, dado que ningún habitante del sector la reconoce.

El desarrollo de la investigación se concentra en responder cómo llegó la menor hasta la alcantarilla y bajo qué circunstancias ocurrió la muerte. Las autoridades revisan material de cámaras de seguridad y recolectan elementos investigativos que permitan reconstruir los hechos previos al hallazgo del cuerpo, aunque aún ninguna causa de muerte ni posible delito han sido confirmados oficialmente. La atención nacional se enfoca en la investigación que adelantan entidades reconocidas y en los procedimientos de Medicina Legal, que aportarán claridad sobre lo sucedido.

¿Quién era la niña encontrada en Ciudad Bolívar y cuál era su situación antes del hallazgo?

La menor podría ser Ana Lucía González Mendoza, de nueve años, quien fue reportada como desaparecida en Mosquera, Cundinamarca, el 14 de septiembre. Sin embargo, la identidad se mantiene bajo reserva hasta que Medicina Legal confirme oficialmente quién era, pues hasta el momento solo se tienen indicios y la menor no era reconocida por los habitantes del sector donde fue hallada.

¿Qué pasos sigue la investigación para esclarecer la muerte de la niña de Ciudad Bolívar?

Las autoridades están revisando cámaras de seguridad y reuniendo elementos de investigación para determinar cómo llegó la menor al conducto hídrico y cuáles fueron las circunstancias exactas de su muerte. Mientras tanto, el diagnóstico forense de Medicina Legal será fundamental para establecer tanto la identidad oficial de la niña como la causa de su deceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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