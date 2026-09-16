Por: El Espectador

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Bogotá ha decidido sumarse al grupo de ciudades que restringen el uso de celulares y otros dispositivos móviles en las aulas, una medida que cobra especial relevancia a la luz de los recientes resultados de las pruebas PISA 2025. La Secretaría de Educación, según queda consignado en la resolución “(Re)conectarnos para aprender”, ha otorgado a los colegios públicos y privados un plazo de seis meses para que adapten sus normas y ajusten sus rutinas frente al empleo de tecnología durante la jornada escolar.

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El contexto internacional permite entender la decisión de la capital. De acuerdo con datos recogidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el informe PISA 2025, el uso inadecuado de dispositivos digitales en clase es una tendencia global y preocupante entre los más jóvenes. El 28 % de los estudiantes de 15 años en promedio, según la OCDE, afirman que sus compañeros se distraen con celulares o aparatos electrónicos en la mayoría o en todas las clases de ciencias. Sin embargo, en Colombia, ese porcentaje sube hasta el 36 %, evidenciando que este fenómeno es aún más marcado en el país.

Más allá de la simple presencia de estos dispositivos, la principal inquietud radica en su impacto en el desempeño escolar. Las estadísticas de la OCDE son claras: en más de dos tercios de los países y economías que participaron, se estableció una relación entre mayor distracción digital y un menor rendimiento en ciencias, uno de los componentes principales de las pruebas PISA. Así, la creciente presencia de celulares en los salones de clase no solo genera inquietud por la gestión del tiempo y la atención, sino que también afecta los logros académicos de manera directa.

Laura Stipanovic, oficial de incidencias y alianzas del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), resalta que la preocupación por el uso de dispositivos digitales en la educación creció de manera significativa durante la pandemia, cuando el aprendizaje virtual y el acceso constante a la tecnología se volvieron la norma y no la excepción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se restringe el uso de celulares en colegios de Bogotá?

La restricción busca enfrentar la distracción y el impacto negativo que el uso excesivo de dispositivos móviles está teniendo en el rendimiento académico, especialmente en áreas como ciencias, tal como lo advierten los resultados de PISA 2025 y los datos de la OCDE. Con este cambio, el objetivo es mejorar la concentración de los estudiantes y sus resultados escolares.

¿Qué revelan los resultados de PISA 2025 sobre el uso de dispositivos digitales en Colombia?

Según los datos de la OCDE, el 36 % de estudiantes colombianos de 15 años dice que sus compañeros se distraen con dispositivos digitales en la mayoría o todas las clases de ciencias, cifra superior al promedio internacional. Además, el informe establece que esta distracción digital se asocia con un menor rendimiento en la materia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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