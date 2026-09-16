Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tragedia aérea ocurrida el 13 de septiembre marcó el trágico desenlace de la búsqueda de la avioneta Cessna T206, con matrícula HK-4985, que cubría la ruta entre Condoto, en el departamento de Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. La aeronave perdió comunicación aproximadamente a las 9:23 de la mañana de ese domingo cuando se encontraba cerca del cerro Tatamá, lo que encendió la alarma entre autoridades y familiares. De acuerdo con la información conocida, poco después de la pérdida de contacto se activó una radiobaliza de emergencia, lo que permitió el inicio inmediato de un operativo de búsqueda en una zona montañosa de difícil acceso.

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El miércoles 16 de septiembre, fue el presidente Abelardo De La Espriella quien confirmó el hallazgo de la aeronave, cuyas labores de búsqueda duraron varios días debido a las adversas condiciones de clima y terreno. De La Espriella expresó sus condolencias por la muerte de los cinco ocupantes que fueron encontrados sin vida.

Entre quienes viajaban a bordo de la avioneta se encontraba el piloto Mehmet Cankaya, acompañado de las pasajeras Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. Estas cuatro mujeres acababan de participar en una brigada de salud en Condoto, y regresaban a Bogotá tras ese compromiso social. El operativo de rescate estuvo marcado por la complejidad de la zona, lo que dificultó el acceso a equipos y personal especializado, prolongando la incertidumbre para las familias.

Las autoridades continúan en el lugar del accidente, llevando a cabo los procedimientos para la recuperación e identificación de las víctimas, así como el desarrollo de la investigación que permita esclarecer las causas de este lamentable suceso. Hasta el momento, los datos disponibles sobre el siniestro corresponden a los confirmados por las autoridades y fuentes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente de la avioneta Cessna T206 en la ruta Condoto-Bogotá?

Según la información oficial, en la aeronave iban el piloto Mehmet Cankaya y cuatro pasajeras: Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. Las mujeres habían participado en una brigada de salud en Condoto antes del accidente. Sus identidades fueron confirmadas por las autoridades, de acuerdo con lo informado por el presidente Abelardo De La Espriella.

¿Qué es una radiobaliza de emergencia y cómo ayuda en accidentes aéreos?

Una radiobaliza de emergencia es un dispositivo que emite señales de socorro cuando ocurre un incidente aéreo, facilitando que los equipos de rescate ubiquen rápidamente la ubicación exacta de una aeronave accidentada. En este caso, la activación de la radiobaliza contribuyó a iniciar y orientar el operativo de búsqueda tras la pérdida de comunicación con la avioneta HK-4985.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.