Tras varios días de búsqueda, las autoridades colombianas confirmaron este miércoles 16 de septiembre de 2026 el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que desapareció el domingo mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que los cinco ocupantes de la aeronave fueron encontrados sin vida y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Las víctimas fueron identificadas como Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán, Yuliza Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya. Las cuatro mujeres integraban una brigada aérea de salud que se desplazó hasta Condoto para atender a habitantes del municipio y poblaciones cercanas.

El avión tuvo su último contacto con las autoridades a las 9:23 de la mañana del domingo, cuando sobrevolaba una zona boscosa entre los departamentos de Chocó y Risaralda. La aeronave fue ubicada en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá.

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Las labores de rescate se desarrollaron en un terreno de difícil acceso. El comandante del Comando Aéreo de Combate Número 5 explicó que fue necesario enviar un equipo especializado en búsqueda y rescate.

Debido a las condiciones de la zona, los socorristas tuvieron que descender desde un helicóptero utilizando cuerdas para llegar al sitio donde estaban los restos del Cessna.

La confirmación de la muerte de los cinco ocupantes causó profundo dolor entre sus familiares, quienes durante varios días mantuvieron la esperanza de encontrarlos con vida.

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