La Aeronáutica Civil confirmó la ubicación exacta de la avioneta Cessna T206 de matrícula HK-4985, que desapareció mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, Bogotá, con cinco pasajeros a bordo.

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La aeronave fue localizada este lunes luego de más de 15 horas de búsqueda. La operación tuvo que ser suspendida durante la noche debido a las difíciles condiciones climáticas en la zona, que dificultaron las labores de los equipos de emergencia.

En horas de la mañana, la Fuerza Aérea Colombiana logró divisar desde el aire lo que serían los restos de la avioneta.

Posteriormente, la Aerocivil confirmó que el punto del accidente se encuentra a unos 9.000 pies de altura, en una zona de difícil acceso del territorio chocoano.

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La ubicación de los restos permitirá avanzar en las labores de rescate y en la investigación para determinar las causas del accidente.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para establecer las condiciones en las que ocurrió el siniestro y verificar el estado de las cinco personas que viajaban en la aeronave.

El hallazgo se produce después de una intensa operación de búsqueda aérea y terrestre, marcada por las condiciones meteorológicas adversas que obligaron a interrumpir temporalmente las labores.

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