Por: Noticiero 90 minutos

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La emergencia causada por los daños estructurales en el centro comercial San Andresito del Sur obligó a un cierre inmediato de los locales y a la evacuación de comerciantes y trabajadores, frenando completamente la actividad comercial que allí se desarrollaba. Según información confirmada por autoridades locales, la alcaldía, en conjunto con la empresa La 14, decidió reubicar de manera provisional a 110 comerciantes, quienes ocuparán el segundo piso de la antigua sede de la 80 con Pasoancho. Esta fue la primera medida concreta para intentar mitigar el fuerte golpe a la economía de quienes dependen del tradicional punto comercial.

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Desde el 10 de agosto, fecha en que se registró la afectación en la infraestructura, los comerciantes han tenido que buscar alternativas para sostener sus ventas. De acuerdo con testimonios recogidos por Noticiero 90 Minutos, muchos optaron por ubicar carpas en la parte exterior del centro comercial, intentando mantener contacto con sus clientes habituales y continuar generando ingresos. Sin embargo, esta solución improvisada no cumplía con las condiciones dignas necesarias: había carencia de baños y de servicios básicos, además de la exposición a riesgos en la vía pública y a la falta de garantías para trabajadores y residentes cercanos.

Ante la presión y las dificultades, tanto la alcaldía como Propacífico avanzaron hacia una reubicación más estructurada en el segundo piso de la antigua 14 de Pasoancho. La gerente de San Andresito del Sur, Nora Patricia Uribe, explicó que aunque el objetivo es reubicar a más de 180 comerciantes, la cifra total de afectados alcanza los 560. El traslado se logró gracias a convenios entre la administración local y entidades privadas.

Paralelamente, la administración distrital realizó un censo que identificó 7.263 unidades productivas —entre formales e informales— afectadas, siendo los sectores comercio, manufactura, hospedaje y gastronomía los más impactados. Se calcula que 1.800 permanecen inactivas o colapsaron totalmente por los daños en sus instalaciones. Por ello, se combinarán acciones como eventos culturales, actividades comerciales y el programa “Más renta”, en alianza con la Cámara de Comercio, con el fin de ofrecer acompañamiento personalizado a cada comerciante y garantizar la continuidad o reapertura, según confirmó Laura Loreto para Noticiero 90 Minutos.

¿Cuántos comerciantes fueron reubicados tras los daños en San Andresito del Sur?

Según lo informado por autoridades y voceros citados en Noticiero 90 Minutos, inicialmente 110 comerciantes serán reubicados en el segundo piso de la antigua 14 de Pasoancho, aunque el total de afectados llega a 560. La reubicación busca ofrecer condiciones más seguras y dignas mientras se resuelve la situación del edificio original.

¿En qué consiste el programa “Más renta” para los comerciantes afectados?

El programa “Más renta” es una estrategia conjunta de la alcaldía y la Cámara de Comercio, enfocada en brindar acompañamiento personalizado a cada unidad productiva afectada. Su meta es evaluar individualmente a los negocios para ofrecer la mejor solución posible, que puede incluir continuidad del negocio, apoyo para reapertura o subsidios, según la necesidad de cada comerciante.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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