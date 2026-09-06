Por: EL PILON SA

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Un comerciante y su esposa habrían sido víctimas de un violento atraco a mano armada en inmediaciones del Centro Comercial Guatapurí, en Valledupar. El suceso, que ha causado preocupación en la comunidad, fue captado por una cámara de seguridad cuya pantalla registra la fecha del viernes 4 de septiembre. Las imágenes, difundidas ampliamente en redes sociales, ofrecen detalles sobre la manera en que ocurrieron los hechos y la prontitud con la que los delincuentes actuaron.

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De acuerdo con el registro fílmico citado por El Pilón, el incidente inició cuando una de las víctimas revisaba su vehículo por una aparente avería. Durante esa inspección, su esposa se mantenía cerca junto a una menor de edad que vestía uniforme escolar, que sería su hija. En ese momento, un hombre que portaba un buzo azul con negro y llevaba una gorra se aproximó y, usando un arma de fuego, intimidó al grupo con el fin de despojarlos de sus pertenencias.

El video muestra que el atacante forcejeó con la mujer para quitarle una cadena y otros objetos de valor. También revisó al comerciante, aunque al parecer no halló algo de importancia en su poder. Finalmente, el asaltante huyó rápidamente en una motocicleta, en compañía de quien sería su cómplice, dejando a las víctimas y testigos en estado de alerta e indefensión.

La publicación de la grabación en redes sociales ha servido como referencia para que autoridades y ciudadanía comprendan cómo se desarrollaron los hechos. No obstante, hasta el momento no existen versiones oficiales sobre el monto de lo hurtado ni datos confirmados acerca de la identidad de los responsables. Las autoridades han comenzado las labores de investigación, en tanto comunidades aledañas reclaman información precisa y resultados frente a este tipo de crímenes.

Habitantes y comerciantes de la zona del Centro Comercial Guatapurí han expresado, según El Pilón, su preocupación por la inseguridad y demandan un incremento en los patrullajes de la Policía para disuadir a los delincuentes, especialmente por robos a plena luz del día. La petición de reforzar los controles y la presencia policial surge como una necesidad urgente para garantizar mejores condiciones de seguridad para quienes circulan en el sector.

¿Cómo fue el desarrollo del atraco registrado en cámaras cerca del Centro Comercial Guatapurí en Valledupar?

El atraco se desarrolló en cuestión de segundos: mientras el comerciante inspeccionaba una posible avería en su vehículo, su esposa y una niña permanecían cerca. Un sujeto se acercó, los amenazó con arma de fuego y le arrebató una cadena y otros objetos a la mujer, revisando también al hombre pero sin hallar otros valores. Finalmente escapó en motocicleta junto a un cómplice, según se observa en la grabación difundida por El Pilón.

¿Qué ha pedido la comunidad tras el atraco en Valledupar y cuál es la respuesta hasta el momento?

Tras el incidente, habitantes y comerciantes han solicitado públicamente mayor presencia y patrullaje de la Policía en la zona adyacente al Centro Comercial Guatapurí. La comunidad exige acciones concretas para prevenir nuevos asaltos a plena luz del día y mejorar la seguridad local, mientras las autoridades siguen con la investigación sin divulgar detalles precisos sobre los autores o el monto de lo hurtado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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