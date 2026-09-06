Por: EL PILON SA

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Un violento asalto ocurrió recientemente en las inmediaciones del Centro Comercial Guatapurí, en Valledupar, donde un comerciante y su esposa habrían sido víctimas de un atraco a mano armada. El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad, la cual muestra como fecha el viernes 4 de septiembre, según la información compartida por El Pilón en sus redes sociales. El caso se ha difundido ampliamente luego de que el video comenzara a circular en diferentes plataformas digitales, convirtiéndose en una prueba fundamental para esclarecer los detalles del suceso y permitir a las autoridades avanzar en la investigación.

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En las imágenes de la cámara de seguridad se observa cómo el comerciante se encontraba revisando su vehículo, aparentemente por una avería reciente. Mientras tanto, su esposa estaba cerca junto a una menor de edad, quien vestía un uniforme escolar y sería presumiblemente su hija. En apenas unos segundos, un desconocido que vestía un buzo azul con negro y llevaba gorra se acercó al lugar, los amenazó con un arma de fuego y les exigió entregar sus pertenencias.

Durante el atraco, de acuerdo con la grabación difundida por El Pilón, el delincuente forcejeó con la mujer para quitarle una cadena y otros objetos. Posteriormente, revisó al hombre, pero aparentemente no logró encontrar objetos de valor antes de retirarse. Finalmente, el agresor abandonó la escena en una motocicleta conducida por un presunto cómplice, huyendo a gran velocidad por el sector.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales acerca del monto de lo hurtado ni sobre la identidad de los sospechosos. Sin embargo, el video ha servido como punto de partida para las investigaciones policiales, que buscan determinar quiénes participaron en el hecho y aclarar las circunstancias del robo.

Ante este tipo de hechos, habitantes y comerciantes del sector han expresado su preocupación y la urgencia de una mayor presencia de la Policía en la zona. Según manifiestan, casos similares se estarían presentando incluso a plena luz del día, lo cual agudiza la sensación de inseguridad. La ciudadanía ha reclamado un fortalecimiento de los controles y patrullajes con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad de quienes frecuentan el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el atraco cerca al Centro Comercial Guatapurí en Valledupar?

El asalto se produjo cuando un comerciante revisaba una avería de su vehículo junto a su esposa y su presunta hija. Un hombre armado se acercó, los intimidó y forcejeó con la mujer para quitarle una cadena y otras pertenencias. Posteriormente, el ladrón huyó en motocicleta con otro implicado, según la grabación analizada por El Pilón.

¿Por qué los habitantes y comerciantes de Valledupar piden mayor presencia de la Policía?

Las solicitudes de la ciudadanía y los comerciantes provienen del aumento de incidentes como el registrado, que ocurren incluso de día, generando preocupación por la seguridad local. Ellos piden reforzar los controles y los patrullajes policiales en la zona para prevenir nuevos hurtos y mejorar las condiciones para quienes transitan cerca del centro comercial Guatapurí.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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