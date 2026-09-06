Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez en San José del Guaviare ordenó suspender temporalmente los bombardeos de las Fuerzas Militares en esa región siempre que exista información sobre la posible presencia de menores de edad. De acuerdo con la decisión, tomada el 3 de septiembre de 2026, la suspensión se mantendrá mientras se resuelve de fondo una acción de tutela. La orden fue emitida por Jhoan Aguilera Martínez, juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, quien exigió al presidente Abelardo de la Espriella, al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares abstenerse de realizar ataques aéreos contra grupos armados cuando haya un riesgo razonable para niños y adolescentes.

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La decisión judicial deriva de una tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez, quien pidió protección para los menores víctimas de reclutamiento ilícito en el departamento de Guaviare. El juez entendió que realizar operaciones militares de este tipo podría provocar daños irreparables antes de establecer si existen mecanismos de protección suficientes. En palabras del despacho, “la medida resulta idónea para prevenir el riesgo hacia los menores reclutados por grupos al margen de la ley”, y remarcó que la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia es una prioridad constitucional.

Como parte del fallo, el juez concedió un plazo de 48 horas al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Fuerza Aérea e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que informen sobre los protocolos empleados con el fin de identificar la posible presencia de menores, verificar la información de inteligencia y evaluar los riesgos para la población civil antes de ejecutar operaciones aéreas en la zona.

Se trata de la segunda medida judicial en menos de una semana que restringe de forma temporal los bombardeos de las Fuerzas Militares en Colombia. La primera decisión, tomada por una juez de Familia de Bogotá, tuvo un alcance nacional, mientras que la actual aplica exclusivamente a actividades militares desarrolladas en Guaviare. La orden de suspensión es provisional y se mantendrá hasta que haya una resolución definitiva sobre la tutela en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron los bombardeos de las Fuerzas Militares en Guaviare?

Los bombardeos fueron suspendidos debido a una decisión judicial que busca proteger a los menores de edad reclutados ilegalmente en el Guaviare. La tutela presentada advirtió los riesgos irreparables para niños y adolescentes en posibles zonas de operaciones militares, por lo que el juez consideró urgente imponer esta medida hasta que se determine si existen garantías suficientes para salvaguardar sus derechos.

¿Qué protocolos usan las Fuerzas Militares para evitar daños a menores en operaciones aéreas?

El juez ordenó a las autoridades, incluyendo el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea, presentar en 48 horas los protocolos que emplean para identificar la posible presencia de menores, cotejar información de inteligencia y estimar los riesgos para la población civil antes de autorizar bombardeos. Esta información todavía debe ser entregada en cumplimiento de la orden judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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