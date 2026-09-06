Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una mujer de 69 años fue víctima de un elaborado engaño en un cajero electrónico en Ibagué, donde, según información de la Fiscalía General de la Nación, le cambiaron su tarjeta bancaria y posteriormente vaciaron su cuenta realizando retiros y una costosa compra. Este hecho, ocurrido en junio de 2025, tuvo consecuencias económicas considerables para la adulta mayor y terminó con la captura de los dos presuntos responsables en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La Fiscalía General de la Nación identificó a Carlos Julio Dueñas Guzmán y Michael Andrés Lombana Bustos como los implicados en este hecho, señalando que ambos fueron judicializados por supuestamente apropiarse de más de $13 millones de la víctima. Según el reporte oficial, la mujer intentaba retirar dinero en un cajero electrónico cuando los hombres emplearon varias artimañas para engañarla. La Fiscalía detalló que el cajero habría sido manipulado previamente y que todo sucedió cuando la adulta mayor intentó hacer su transacción habitual.

Tras lo ocurrido, la víctima no notó de inmediato el cambio de tarjeta, pero, horas después, recibió notificaciones de su banco sobre dos movimientos inusuales: retiros que sumaron $2 millones y una compra de $11,7 millones en un reconocido comercio de la ciudad, lo que alertó de la pérdida sufrida. De acuerdo con la investigación, Michael Andrés Lombana Bustos habría sido el encargado de obstaculizar el funcionamiento del cajero para desconcertar a la usuaria y facilitar la suplantación, mientras que Carlos Julio Dueñas Guzmán, presuntamente, habría realizado el cambio de tarjeta y utilizado los recursos de la mujer para comprar una pulsera de oro.

El proceso judicial avanzó bajo la dirección de una fiscal de la Seccional Tolima, quien imputó a los sospechosos los delitos de hurto por medios informáticos y violación de datos personales. Ninguno de los dos detenidos aceptó los cargos durante la audiencia. Las detenciones se efectuaron en Bogotá, gracias a la labor conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), personal de la Policía y miembros del Ejército Nacional, demostrando la coordinación interinstitucional en el esclarecimiento de este tipo de delitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo lograron cambiarle la tarjeta bancaria a la víctima en el cajero de Ibagué?

Según la Fiscalía General de la Nación, los presuntos responsables habrían manipulado el cajero electrónico antes de que la víctima llegara. Mientras uno de los implicados obstaculizaba el equipo para crear confusión, su cómplice habría aprovechado el momento para cambiar la tarjeta de la mujer sin que ella se diera cuenta, permitiendo así realizar los retiros y la millonaria compra.

¿Qué significa hurto por medios informáticos y cómo se aplica en este caso?

El delito de hurto por medios informáticos, según el proceso adelantado por la fiscal de la Seccional Tolima, hace referencia a la apropiación ilegal de bienes o dinero utilizando tecnología o plataformas digitales. En este caso, se imputa a los sospechosos porque presuntamente usaron un cajero manipulado y datos personales para retirar dinero y realizar compras sin autorización de la víctima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.