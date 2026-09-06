Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez del municipio de San José del Guaviare tomó la decisión de suspender de manera temporal los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares en el departamento del Guaviare, en los casos en los que haya información sobre la posible presencia de menores de edad. Esta orden se emitió el 3 de septiembre de 2026, mientras se define la resolución definitiva de una acción de tutela presentada ante la justicia.

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La instrucción fue impartida por Jhoan Aguilera Martínez, juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare. El funcionario judicial ordenó explícitamente al presidente Abelardo de la Espriella, al Ministerio de Defensa y a las instancias militares evitar llevar a cabo ataques aéreos contra los grupos armados en zonas donde pueda existir un riesgo razonable para niños y adolescentes. Esta medida tiene como objetivo central la protección de la vida e integridad de los menores que podrían haber sido reclutados de manera ilícita por estos grupos.

La decisión nace a raíz de una tutela interpuesta por Roxemhberg Rozo Sánchez, quien reclamó acciones efectivas para salvaguardar a los menores afectos al reclutamiento forzoso en el territorio de Guaviare. Según el fallo judicial, una intervención militar bajo tales condiciones podría originar consecuencias irreparables antes de comprobar si existen herramientas efectivas para proteger a estos menores. En palabras del juez, “la medida resulta idónea para prevenir el riesgo hacia los menores reclutados por grupos al margen de la ley”, subrayando que la protección de los niños y adolescentes es un deber constitucional prioritario.

El despacho judicial también estipuló que, en un plazo de 48 horas, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informen sobre los protocolos que emplean para identificar la posible presencia de menores, revisar la información de inteligencia y analizar los riesgos para la población civil antes de cada operación aérea.

Esta suspensión marca la segunda restricción judicial reciente contra los bombardeos militares: la anterior, proferida por una juez de Familia de Bogotá, tenía efectos para todo el país. En contraste, la medida de San José del Guaviare se enfoca exclusivamente en ese departamento y tendrá vigencia mientras se resuelve la tutela de fondo.

¿Por qué el juez del Guaviare suspendió bombardeos militares cuando hay presencia de menores?

El juez suspendió los bombardeos considerando el riesgo inminente para los menores de edad posiblemente reclutados por grupos armados ilegales en Guaviare. Argumentó que una operación militar bajo esas circunstancias podría causar daños irreversibles, por lo que la medida busca prevenir cualquier afectación a niños y adolescentes, y garantizar su protección constitucional mientras se estudia la tutela.

¿Qué protocolos deben cumplir las Fuerzas Militares antes de realizar bombardeos en Guaviare?

Las autoridades militares, junto con el Ministerio de Defensa y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), deben informar cuáles son los protocolos para identificar la posible presencia de menores. Además, deben revisar información de inteligencia y evaluar los riesgos para la población civil antes de iniciar cualquier bombardeo, conforme lo ordenó el despacho judicial en las 48 horas siguientes a la decisión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.