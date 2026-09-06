Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez de San José del Guaviare ordenó la suspensión temporal de los bombardeos de las Fuerzas Militares en el departamento de Guaviare siempre que exista información que advierta sobre la posible presencia de menores de edad. La decisión, tomada el 3 de septiembre de 2026, como lo determinó el juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, Jhoan Aguilera Martínez, afecta directamente las operaciones militares en la región mientras se resuelve de fondo una acción de tutela. De acuerdo con la información del fallo, la orden establece que el presidente Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Defensa y las autoridades militares deben abstenerse de ejecutar ataques aéreos contra grupos armados cuando haya un riesgo razonable para la vida o integridad de niños y adolescentes.

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La determinación judicial se originó a partir de una tutela interpuesta por Roxemhberg Rozo Sánchez, quien solicitó garantías de protección para menores de edad ante el peligro de reclutamiento ilegal por parte de grupos armados. El juez consideró que la ejecución de acciones militares sin prever la presencia de menores podría llevar a consecuencias irreversibles para los niños y jóvenes involucrados antes de que se determine la existencia de suficientes mecanismos de protección. Según el juez Aguilera, "la medida resulta idónea para prevenir el riesgo hacia los menores reclutados por grupos al margen de la ley", al recordar que la protección de esta población es una obligación constitucional de carácter prioritario.

La decisión judicial impone obligaciones claras: el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, por su sigla) deberán, en un plazo de 48 horas, informar qué protocolos emplean para identificar la presencia de menores, cómo verifican la información de inteligencia y cuáles son los criterios para evaluar los riesgos a la población civil antes de ejecutar bombardeos. Esta medida restrictiva sucede menos de una semana después de otra decisión tomada por una juez de Familia de Bogotá, que también suspendió provisionalmente los bombardeos a nivel nacional. Sin embargo, la orden más reciente está dirigida únicamente a las operaciones que se realicen en Guaviare y su aplicación será temporal, vigente mientras la tutela se resuelve en el fondo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué un juez de Guaviare suspendió los bombardeos militares en esa región?

La suspensión temporal de los bombardeos en Guaviare fue ordenada luego de una tutela presentada para proteger a menores de edad contra el reclutamiento ilícito. El juez determinó que estas operaciones militares podrían causar daños irreversibles a niños y adolescentes, cuya protección tiene prioridad constitucional, y exigió a las fuerzas armadas demostrar qué protocolos aplican para evitar que menores sean víctimas durante acciones militares.

¿Cuáles son los protocolos del Ministerio de Defensa para identificar menores antes de bombardeos?

De acuerdo con la decisión judicial, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea e ICBF deberán informar en las siguientes 48 horas qué mecanismos y protocolos usan para identificar la posible presencia de menores, verificar inteligencia y evaluar riesgos para la población civil antes de cualquier bombardeo en Guaviare. Hasta el momento, se solicitó esta información para asegurar que se tomen medidas de protección adecuadas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.