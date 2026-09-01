Un temblor de magnitud 3,7 se registró este martes primero de septiembre en Colombia, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Afectados por el terremoto podrán recibir ayuda durante tres meses; pequeñas empresas, atentas)

El movimiento sísmico tuvo como epicentro el municipio de Sipí, en Chocó, y ocurrió al mediodía, según la información oficial publicada por la entidad.

El SGC indicó que el evento tuvo una profundidad de 37 kilómetros.

Lee También

¿Dónde fue el temblor de magnitud 3,7?

El epicentro del sismo estuvo localizado en Sipí, Chocó, municipio ubicado en el suroccidente de ese departamento.

El movimiento tuvo una profundidad de 37 kilómetros, por lo que el reporte oficial lo ubica como un evento de profundidad intermedia.

El SGC mantiene activo su sistema de monitoreo para registrar los movimientos sísmicos que se presentan en el territorio nacional y actualizar sus características a medida que obtiene nueva información.

¿A qué hora fue el temblor en Chocó?

El evento sísmico se registró exactamente a las 12:48 p. m., hora local de Colombia.

La entidad cuenta además con un sistema para que los ciudadanos indiquen si sintieron un movimiento sísmico y permitan recopilar información sobre la percepción del evento en diferentes zonas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.