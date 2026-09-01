Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las recientes respuestas de las autoridades ante los incendios forestales que han golpeado a las comunidades de Armero Guayabal han sido objeto de severos cuestionamientos por parte de líderes locales y habitantes de la zona. De acuerdo con declaraciones recogidas durante una reunión que buscaba tratar la emergencia, el representante a la Cámara por el Tolima, Renzo García, expresó su indignación ante lo que consideró insuficiente e inadecuado por parte de la Gobernación del Tolima. Según García, la comunidad fue citada bajo la promesa de entregar soluciones y apoyo, pero la percepción fue la de recibir ayudas mínimas y una escasa presencia institucional.

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En el mismo sentido, la secretaria de Asojuntas –organización que reúne asociaciones comunales– reclamó la ausencia tanto de la gobernadora del Tolima como del alcalde de Armero Guayabal, quienes, según sus palabras, no acudieron al llamado pese a que se esperaba su participación. La funcionaria relató que la reunión careció de un verdadero plan de contingencia y, como único resultado, las comunidades recibieron contactos telefónicos de organismos de socorro, como los bomberos. "Se nos está quemando toda una vereda", enfatizó, resaltando la urgencia de la situación.

La crítica al tipo de ayudas entregadas también fue reiterada por García, quien manifestó que los equipos suministrados –seis cascos y tres bombas de espalda manuales– eran claramente insuficientes ante la magnitud de los incendios. Añadió que los mismos habitantes han tenido que aportar más recursos, superando incluso lo provisto por la Gobernación y la Presidencia.

El reclamo central de las comunidades gira en torno a la necesidad de contar con acompañamiento constante, capacitaciones reales y una respuesta mucho más robusta y efectiva por parte del gobierno local y departamental. La indignación aumentó ante la intervención de un minero que sugirió aprovechar las áreas afectadas para promover actividades de minería, lo que fue catalogado como una falta de sensibilidad frente a la tragedia.

García concluyó su postura llamando directamente a la gobernadora y al alcalde a adoptar acciones concretas, dejando de lado las promesas y priorizando respuestas eficaces para los afectados y para la protección ambiental. Mientras tanto, las comunidades permanecen a la espera de que la institucionalidad fortalezca su capacidad de respuesta y provea soluciones reales ante la crisis desatada por los incendios forestales, según lo registrado en las declaraciones citadas.

¿Cuál ha sido la principal crítica de la comunidad de Armero Guayabal frente a las ayudas entregadas por la Gobernación?

La comunidad de Armero Guayabal ha manifestado su inconformidad principalmente por la poca efectividad y cantidad de las ayudas entregadas por la Gobernación. Según líderes y habitantes, lo suministrado como apoyo –tal como números telefónicos de socorro y algunos equipos básicos– resulta insuficiente para la emergencia que enfrentan. Además, reclaman la falta de presencia y seguimiento institucional durante la atención a los incendios.

¿Por qué la ausencia de la gobernadora y el alcalde ha causado descontento en la población afectada por incendios?

La ausencia tanto de la gobernadora como del alcalde en la reunión convocada para abordar la situación de los incendios incrementó la molestia de la población, ya que esperaban la presencia directa de las máximas autoridades locales para liderar soluciones concretas. Su inasistencia fue interpretada como falta de compromiso, intensificando la sensación de abandono entre las comunidades afectadas, de acuerdo con las declaraciones citadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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