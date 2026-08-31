Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jhon Elber Caviedes Cuéllar, conocido por protagonizar una historia de vida que conmovió a Ibagué y al país entero, fue hallado muerto en el centro de la ciudad en la noche del viernes 29 de agosto de 2026. El caso está siendo investigado actualmente como un posible homicidio, de acuerdo con información aportada por las autoridades. La presencia de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía permitió realizar la inspección técnica del cuerpo en la vía pública y adelantar el procedimiento judicial correspondiente. Según informaron, será Medicina Legal la instancia que determine con precisión tanto la causa científica de la muerte como las circunstancias en las que ocurrió.

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El impacto de esta noticia es notable, ya que Caviedes se hizo visible para la opinión pública desde 2020, cuando su nombre apareció en medios locales y nacionales tras su actuación heroica en una fría madrugada de noviembre. En ese momento, cuando él mismo era habitante de calle, se topó con dos menores de edad —de dos y cuatro años— deambulando solos cerca del estadio Manuel Murillo Toro, en el barrio Uribe. Caviedes no dudó en socorrerlos y los condujo inmediato al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano. Posteriormente, se supo que la madre de los niños los había dejado abandonados para asistir a una reunión clandestina.

El impulso solidario de Caviedes marcó el inicio de un proceso de transformación personal. Con el acompañamiento de la Personería Municipal de Ibagué, ingresó por decisión propia a la Fundación Emanuel, donde avanzó en un proceso de desintoxicación y reintegración social: permaneció un mes en la sede de Bogotá y cuatro meses más en Facatativá. Francy Johana Ardila Salazar, personera encargada en ese momento, comunicó públicamente el apoyo brindado en los trámites necesarios para acceder a ese apoyo institucional.

Después de superar la rehabilitación, Caviedes pudo reencontrarse con su madre, Hayde Cuéllar, y cumplió su meta de incorporarse al Ejército Nacional de Colombia. Tras esta nueva etapa, su vida representó una historia de superación y esperanza para muchos habitantes del Tolima. Sin embargo, con su reciente fallecimiento, surgen preguntas sobre las circunstancias y motivos detrás del hecho. Las autoridades han solicitado a la comunidad información para avanzar con la investigación y esclarecer lo sucedido.

¿Quién era Jhon Elber Caviedes y por qué su historia fue relevante en Ibagué?

Jhon Elber Caviedes fue un joven habitante de calle que en 2020 rescató a dos niños abandonados en pleno centro de Ibagué. Su decisión de ayudarlos logró no solo salvar esas vidas, sino también transformar la suya, convirtiéndose en símbolo de superación y cambio social tras ingresar a un proceso de rehabilitación y luego al Ejército Nacional. Medios locales y nacionales lo reconocieron por su ejemplo en el Tolima.

¿Cuál es el estado de la investigación sobre la muerte de Jhon Elber Caviedes?

Hasta el momento, las autoridades investigan la muerte como un presunto homicidio. El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía lideró las diligencias iniciales y Medicina Legal será la encargada de determinar la causa exacta de la muerte. Se ha pedido ayuda de la ciudadanía para avanzar en el esclarecimiento del caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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