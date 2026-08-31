El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó detalles sobre la identificación de nueve de las diez personas reportadas como abatidas durante un reciente operativo militar dirigido contra las disidencias de alias Calarcá en El Retorno, Guaviare. Entre las víctimas mortales confirmadas por el organismo forense se encuentran tres menores de edad, mientras que un décimo cuerpo permanece sin identificar debido a que fue recibido de manera incompleta en las instalaciones periciales.

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Los restos humanos fueron trasladados inicialmente al municipio de San José del Guaviare y posteriormente remitidos a la sede principal de Medicina Legal en Villavicencio, Meta. En este lugar se adelantaron las necropsias y los rigurosos procedimientos técnico-científicos necesarios para esclarecer plenamente la identidad de los fallecidos.

(Ver también: De la Espriella confirma segundo bombardeo contra disidencias de ‘Calarcá’: hay ochos muertos)

En entrevista con los medios de comunicación, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó los pormenores del proceso forense. “Pudimos identificar 9 personas y una no se pudo porque el cuerpo está incompleto y no hemos podido determinar la identificación. Lo que podemos manifestar son dos personas de 15 y otro de 16, dos mujeres y un hombre, esos son los menores”, detalló el funcionario, añadiendo que los equipos institucionales han intentado establecer contacto con las respectivas familias para proceder con la entrega de los cuerpos. Asimismo, precisó que los dictámenes de necropsia sobre las causas y maneras de muerte ya fueron remitidos a las autoridades competentes, específicamente a la justicia penal militar.

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Más allá del caso particular en Guaviare, el director de la entidad aprovechó la intervención para revelar cifras históricas comparativas sobre la trágica presencia de menores de edad en medio de operaciones militares bajo diferentes administraciones presidenciales, un foco que evidencia un incremento preocupante al comparar los periodos gubernamentales recientes.

De acuerdo con los datos entregados por Cortés, durante el mandato del expresidente Iván Duque se registró la muerte de 367 personas en el marco de operaciones militares, de las cuales 42 correspondían a menores de edad. Sin embargo, la cifra experimenta un repunte considerable al analizar el actual mandato. Con corte al 31 de mayo del presente año, en el gobierno de Gustavo Petro se reportan 458 personas fallecidas en circunstancias similares, de las cuales 62 eran menores de edad, superando de esta forma el registro consolidado del periodo anterior. Adicionalmente, el informe aportó un dato sobre el gobierno de De la Espriella, donde se contabilizan 4 menores de edad fallecidas bajo el mismo contexto operativo.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.