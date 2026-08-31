Una nueva pelea se abrió dentro del progresismo luego de que Gustavo Bolívar se refiriera públicamente a Gabriela Muñoz y la señalara de estar contribuyendo a las divisiones internas del Pacto Histórico. La joven, de 19 años, no tardó en responderle y le pidió al exsenador y exfuncionario respeto al momento de hablar sobre ella.

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(Vea también: Gustavo Petro le dio puestazo a Gabriela Muñoz y hasta los petristas están indignados)

El pronunciamiento de Bolívar surgió en medio de una extensa reflexión sobre las críticas que han recibido Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, así como las disputas que atraviesa el sector político que durante años ha respaldado al actual expresidente.

Bolívar sostuvo que el Pacto Histórico está siendo “dinamitado desde dos frentes”: la oposición y sectores de la propia militancia que, según él, están cayendo en esa conversación. También cuestionó que ya existan aspiraciones presidenciales cuando todavía no se han resuelto los problemas internos del movimiento.

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En ese contexto, se refirió directamente a Muñoz, a quien dijo no conocer personalmente.

“A Gabriela nunca la he visto y no me parece una delincuente más si una provocadora que nos divide”, escribió Bolívar, quien además insistió en que el progresismo debe mantener el respeto hacia Petro y otros dirigentes que, según su interpretación, permitieron que ese sector político llegara a tener un peso importante en Colombia.

SOBRE LOS ATAQUES A PETRO Y A CEPEDA.

Reconociendo que hay errores y que siempre los habrá, el Pacto Histórico está siendo dinamitado desde dos frentes: la ultraderecha que agiganta cada error y lo vuelve tendencia con sus multitudes algorítmicas, y la militancia que cae en la… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 30, 2026

La respuesta de Muñoz llegó poco después.

“Gustavo, no te conozco personalmente, pero te pido respeto al referirte a mí. Llamarme ‘provocadora de división’ es una afirmación injusta e irresponsable. ¿Provocadora de qué?”, cuestionó.

La joven defendió su participación política y aseguró que apenas está comenzando su camino. “Soy una joven de 19 años, segura de sus capacidades, que apenas comienza su vida y ha decidido trabajar por el país, defender sus convicciones y participar en política”, afirmó.

Muñoz también rechazó que se le atribuyan las divisiones que existen dentro del progresismo. Según dijo, su aparición simplemente habría hecho visibles “las rivalidades, deslealtades y disputas internas” que llevan años dentro del movimiento.

La controversia se suma al protagonismo que Muñoz ha adquirido en redes sociales desde que su nombre comenzó a aparecer públicamente a raíz de señalamientos hechos por Angie Rodríguez. Rodríguez ha cuestionado presuntos beneficios que Muñoz habría recibido durante el Gobierno Petro, aunque estos señalamientos deben entenderse como denuncias y no como hechos judicialmente establecidos.

Desde entonces, Muñoz ha aumentado su actividad en redes sociales, especialmente en X, donde publica mensajes y videos para responder a las críticas que recibe, defender su trayectoria y cuestionar lo que considera ataques relacionados con su condición de mujer joven.

Además, cuestionó que dirigentes con décadas de experiencia política responsabilicen a una joven por conflictos internos que, según ella, fueron generados por personas adultas.

Gustavo, no te conozco personalmente, pero te pido respeto al referirte a mí. Llamarme “provocadora de división” es una afirmación injusta e irresponsable. ¿Provocadora de qué? Soy una joven de 19 años, segura de sus capacidades, que apenas comienza su vida y ha decidido… https://t.co/cpObtxy7Ea — Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) August 31, 2026

El cruce deja así una nueva muestra de las tensiones que atraviesa el progresismo, esta vez con una joven que en pocos meses pasó de ser prácticamente desconocida para buena parte de la opinión pública a convertirse en una de las figuras más comentadas en las redes de ese sector político.

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