Gabriela Muñoz, una de las jóvenes que ganó visibilidad en medio de las denuncias sobre la supuesta red de mujeres cercana a Gustavo Petro, volvió a estar en el centro de la polémica. Esta vez, por un anuncio en el que aseguró que el expresidente le confió, junto con el periodista Jorge Aguilera, nuevas labores de comunicación para el proyecto político del petrismo.

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Muñoz publicó en su cuenta de X un mensaje en el que afirmó que ambos habían asumido “una enorme responsabilidad” y agradeció “la confianza depositada por el señor expresidente @petrogustavo para liderar y coordinar las estrategias comunicacionales de este nuevo momento”.

En la publicación, que posteriormente desapareció de su cuenta, la joven invitó a jóvenes, líderes sociales, políticos, comunicadores y ciudadanos progresistas a sumarse a lo que describió como “una gran alianza por la vida”..

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El anuncio, sin embargo, no fue recibido de buena manera por todos los sectores que respaldan al expresidente. Por el contrario, algunos reconocidos usuarios petristas manifestaron públicamente su molestia y cuestionaron que Muñoz asumiera un papel de tanta visibilidad dentro del proyecto político.

Uno de ellos fue @FisicoImpuro, quien cuestionó que, teniendo en cuenta la cantidad de personas con experiencia en comunicación dentro de la izquierda, se hubiera escogido a una joven que, según él, apenas comenzó a tener protagonismo político este año.

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“¿A Petro (…) se les ocurrió la maravillosa idea de poner como líder nacional para las comunicaciones a una muchacha que recién apareció este año en elecciones y que tiene actuaciones que como mínimo son dudosas?”, escribió.

El usuario también calificó la decisión como un “desgaste” para el trabajo comunicacional construido durante años por sectores de izquierda y aseguró que no se quedaría callado frente a lo que consideró un error.

Parce tanta gente buena en la izquierda que sabe comunicar, que tienen cuentas y alcances gigantescos que incluso tiran línea para la conversación política nacional y al @Pacto o a Petro(o ambos) se les ocurrió la maravillosa idea de poner como líder nacional para las… — Físico Impuro (@FisicoImpuro) August 28, 2026

Otra reacción llegó de @EstherCastroL, quien directamente manifestó su decepción con Petro. “Te quiero y te admiro Petro pero esto es sinceramente impresentable”, escribió, comparando la decisión con las determinaciones que ha tomado el presidente Abelardo de la Espriella frente a personas que lo respaldaron.

Yo viendo todo el día como el Presidente Abelardo patea a toda la gente que lo apoyó: 😧 Yo viendo como @petrogustavo acaba de hacer lo mismo con todos nosotros: 😧 Te quiero y te admiro Petro pero esto es sinceramente impresentable. pic.twitter.com/EJzqg1ZgYi — Esther Castro (@EstherCastroL) August 28, 2026

Estos son otros mensajes que hay entre los petristas, en contra de esta decisión:

Desde hace mas de una semana lo estoy denunciando y tenía razón. El pacto esta implosioando. lo que no pudo Juliana Guerrero, lo esta logrando Gabriela Muñoz@celsotetec, aqui lo dejo por si se te vuelve a borrao o vuelves a ocultar el comentario. pic.twitter.com/ftK4P4MQL1 — Oscar Camargo (@camargohxc) August 28, 2026

Tanto que criticamos a la Jerome y vea a la Gabriela Muñoz, que bofetada tan hp! — Adis (@Adissbisss) August 28, 2026

Una vergüenza todo lo que está pasando con el Pacto Histórico en este momento. Qué tristeza. Qué rabia. Qué impotencia. Qué decepción. — David Rozo (@DonIzquierdo_) August 28, 2026



La controversia tiene además un antecedente. Muñoz se hizo visible luego de las denuncias de Angie Rodríguez sobre una supuesta “red de mujeres” que habría tenido influencia en nombramientos y contratación estatal durante el Gobierno Petro. En ese contexto también se mencionaron contratos de familiares y personas cercanas a algunas de ellas, aunque estos señalamientos no prueban por sí mismos que las jóvenes hayan intervenido en esas contrataciones.

Ante las críticas, Muñoz publicó otro mensaje en el que defendió su trayectoria. Aseguró que los cargos que ha ocupado en el Estado han sido “transparentes” y explicó que fue auxiliar, cargo para el que, según dijo, se requería ser bachiller, y que actualmente pertenece a una UTL en el Congreso.

También rechazó las críticas que, en su opinión, se han convertido en ataques personales. “Es lamentable que incluso personas que se consideran “progresistas” se sumen a ataques que terminan reducidos a violencia de género”, dijo.

Los cargos que he tenido en el Estado han sido transparentes, fui auxiliar, cuyo requisito era ser bachiller, y pertenezco a una UTL en el Congreso. Mis aportes nacen de lo mucho o poco que sé, de lo que estudio y de mi capacidad para escuchar, comunicar y relacionarme con las… — Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) August 28, 2026

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.