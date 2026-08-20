Gabriela Muñoz respondió públicamente a los cuestionamientos que surgieron luego de conocerse que el Gobierno de Gustavo Petro le asignó un esquema de seguridad antes de finalizar el mandato. La joven, que ha sido relacionada con el expresidente y señalada de tener presuntas influencias en la Aerocivil, defendió la medida y aseguró que existe un riesgo contra su vida.

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Muñoz explicó que el proceso para solicitar protección no comenzó a raíz del escándalo por su nombre, sino meses atrás. Según afirmó, presentó denuncias ante las autoridades por amenazas y fue la Fiscalía General de la Nación la que solicitó medidas de protección debido al riesgo que, según su versión, venía enfrentando.

“Yo no soy una polémica, soy una mujer joven colombiana que está siendo amenazada”, afirmó al referirse a la situación. También sostuvo que las amenazas y las actuaciones institucionales relacionadas con su seguridad están documentadas y son anteriores a las recientes controversias.

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Responsabilizo al Gobierno nacional por mi vida y mi integridad, y a quienes, con absoluta falta de ética y profesionalismo, expusieron públicamente mi nombre, mi vida y mi familia, alimentando una campaña de odio que hoy pone en riesgo mi seguridad. Si algo me sucede, nadie… pic.twitter.com/r9CHgAF8Fq — Gabriela Muñoz Olaya (@gabymunozz_) August 20, 2026

Gabriela Muñoz confirmó el esquema de seguridad

La joven se refirió así al beneficio que recibió por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). De acuerdo con la información conocida, el esquema fue asignado el 26 de junio de 2026 y está compuesto por un vehículo convencional, dos escoltas y un chaleco antibalas.

La medida fue otorgada bajo las disposiciones del Decreto 1066 de 2015, relacionadas con la protección de dirigentes o activistas de grupos políticos.

Muñoz defendió que la protección no debe entenderse como un privilegio ni como un beneficio político. “Las medidas de la UNP no son un favor, un premio ni una recompensa. Son una obligación del Estado cuando existe un riesgo real y documentado”, señaló.

Además, aseguró que su seguridad no debería depender de sus posiciones políticas ni de quién esté al frente del Gobierno.

Respondió por los rumores sobre Petro

Uno de los puntos a los que también hizo referencia fue la versión que durante los últimos meses la ha relacionado sentimentalmente con Gustavo Petro.

Sin entrar a aportar nuevos detalles sobre la relación con el expresidente, Muñoz rechazó que su cercanía política o pública con él pueda ser utilizada para reducirla a un vínculo sentimental.

“Me redujeron por ser mujer a la condición de moza”, manifestó la joven, al cuestionar las versiones que han circulado sobre su supuesta relación con el exmandatario.

También aseguró que ser una mujer joven no significa que necesariamente exista una relación sentimental con un hombre con el que pueda compartir espacios o posiciones políticas.

¿Por qué recibió protección?

El esquema de seguridad generó preguntas debido a que Muñoz no ha ocupado un cargo público y su nombre tomó relevancia especialmente a raíz de los cuestionamientos sobre su presunta influencia en la Aerocivil.

La polémica aumentó después de que se conociera que su hermano, Santiago David Muñoz Olaya, fue nombrado en esa entidad. Además, la exdirectora del Dapre y de Función Pública, Angie Rodríguez, afirmó que Gabriela Muñoz tendría influencia en decisiones y nombramientos dentro de la Aerocivil, señalamientos que son materia de controversia.

La joven, por su parte, sostiene que las medidas de protección responden a amenazas reales y denunciadas ante las autoridades, y no a un supuesto privilegio derivado de su cercanía con el anterior Gobierno.

Mientras tanto, el esquema continúa activo y, según la información conocida, el nuevo director de la UNP deberá evaluar si existen razones para mantener la protección asignada a Muñoz.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.