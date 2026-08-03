Por: Caracol TV

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Gabriela Muñoz se pronunció públicamente para rechazar las acusaciones que la relacionan con supuestas contrataciones irregulares en la Aeronáutica Civil (Aerocivil) durante el periodo en que trabajó en dicha entidad. Su respuesta surge luego de que Angie Rodríguez, directora saliente del Fondo de Adaptación, y el representante a la Cámara Daniel Briceño señalaran posibles conflictos en la vinculación laboral tanto de Muñoz como de miembros de su familia en la Aerocivil, según recogió Noticias Caracol. De acuerdo con esos testimonios, Rodríguez la describió como la "mujer poderosa de la Aerocivil" e hizo mención a una “red de mujeres” en la Casa de Nariño, mientras que Briceño habló de coincidencias en el ingreso de su hermano y algunos primos a la misma entidad.

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Ante las crecientes dudas, Muñoz explicó de manera detallada su proceso de vinculación, indicando que “mi madre presentó nuestras hojas de vida ante el entonces director, con quien tenía una relación personal previa”. Aseguró además que la Aerocivil fue la responsable de analizar los perfiles y tomar las decisiones correspondientes, y precisó que ella “no participó en la evaluación ni en la decisión sobre esos nombramientos”, resaltando que jamás hubo presiones o gestiones de su parte para favorecer contrataciones de familiares, amigos o terceros. Muñoz insistió en que su cargo era asistencial y secretarial, sin atribuciones para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni intervenir en decisiones administrativas.

Respecto a las especulaciones sobre su patrimonio, Muñoz negó tajantemente la afirmación que la señala como propietaria de cerca de doce mil millones de pesos generados por su paso por la Aerocivil. Aclaró que su salario correspondía a uno de los niveles más bajos dentro de la entidad, información que puede consultarse directamente con la propia Aerocivil. Subrayó que tanto sus ingresos, declaraciones como su situación patrimonial están dispuestas para revisión por parte de las autoridades competentes.

Muñoz expresó que su asistencia a reuniones institucionales ocurrió por invitación del director, siempre cumpliendo funciones acordes a su cargo. Igualmente, calificó de legítimo el escrutinio ciudadano y mediático, pero denunció que ha sido objeto de amenazas y mensajes hostiles que afectan tanto su seguridad como la de su familia, hechos que ya están en conocimiento de las autoridades.

En su declaración final, Muñoz reiteró: “mi posición es clara: No nombré, no contraté, no pedí vinculaciones y no tomé decisiones directivas en la Aerocivil”. También enfatizó su disposición a que toda su actuación sea revisada y esclarecida con base en documentos. La controversia llegó hasta el presidente Gustavo Petro, quien manifestó: “No me gustan las injusticias y más cuando implican una calumnia sobre mi o cuando destruyen seres humanos”, según Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué respondió Gabriela Muñoz a las acusaciones sobre contrataciones en Aerocivil?

Gabriela Muñoz aclaró que su ingreso y el de sus familiares a la Aeronáutica Civil se hizo a través de la presentación de hojas de vida por parte de su madre, pero enfatizó que ella no tuvo participación en las decisiones de contratación y que su cargo era asistencial, sin poder de nombrar funcionarios o influir en designaciones.

¿Por qué se habla del patrimonio de Gabriela Muñoz y qué afirmó ella al respecto?

La controversia sobre el patrimonio de Gabriela Muñoz surge por declaraciones que la vinculan con una supuesta fortuna de cerca de doce mil millones de pesos. Sin embargo, ella negó estos señalamientos y aseguró que su salario correspondía a uno de los niveles más bajos en la Aerocivil, poniendo a disposición de las autoridades sus ingresos y documentos patrimoniales.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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