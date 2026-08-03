Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El departamento de Risaralda es hoy escenario de un evento espiritual sin precedentes en el último siglo, enmarcado por el sentimiento de fe y recogimiento de la comunidad católica. Según información recopilada por El Diario, la región acoge la llegada histórica de una reliquia de primer grado de San Francisco de Asís—es decir, un fragmento óseo auténtico del santo—tras una solicitud gestionada directamente ante la Santa Sede, en Roma. Este acontecimiento tiene lugar para conmemorar los 800 años del denominado ‘tránsito’ de San Francisco, un momento venerado por los franciscanos como el paso del santo de la muerte a la vida eterna.

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En este contexto, la Iglesia católica ha declarado un año jubilar especial que permite a los fieles obtener indulgencia plenaria bajo ciertas condiciones. El jubileo, como explica El Diario, deriva de una tradición judía en la que al completar 50 años se hacía sonar un cuerno, marcando un tiempo de descanso para el pueblo y la tierra; así, para la Iglesia, se trata de un ‘año santo’ en el que se concede gracia espiritual. Aunque el jubileo más reciente fue en 2025, el papa León XIV ha concedido esta gracia otra vez, específicamente para recordar a San Francisco de Asís.

Fray Dagoberto Marín, párroco de la iglesia San Francisco de Asís de Cuba, compartió detalles sobre la peregrinación de la reliquia. Custodiada en un relicario de madera tallado en Medellín y con el rostro del santo, la reliquia está incrustada en el pecho de la figura. Desde su llegada a Santa Rosa, la pieza recorrerá templos de Dosquebradas y el barrio Cuba en Pereira. Una procesión solemne está programada para el 7 de agosto y las actividades se extenderán hasta el 11 de agosto. De acuerdo con Fray Marín, este objeto sagrado permanecerá definitivamente en Bogotá, en la curia provincial, aunque en este momento cumple una ruta de fe por distintas ciudades, llevando un mensaje de reconciliación y paz, legado fundamental de San Francisco desde el siglo XIII.

La visita incluye actividades culturales y religiosas, con la participación de bandas estudiantiles, la Policía Cívica y líderes sociales. Entre las propuestas, la comunidad podrá conocer la vida de San Francisco a través de los vitrales de la parroquia. Para quienes deseen obtener la indulgencia plenaria durante el jubileo, los requisitos consisten en confesarse, peregrinar al templo franciscano, rezar el Padre Nuestro, orar por el Santo Padre, participar en la eucaristía y comulgar. Según El Diario, la indulgencia estará disponible hasta el 10 de enero de 2027, como parte de un llamado papal a la conversión y a la promoción de la paz en tiempos de conflicto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es una reliquia de primer grado en la Iglesia católica?

Una reliquia de primer grado, según la explicación recogida por El Diario, es un objeto que forma parte directa del cuerpo de un santo, como es el caso del fragmento óseo de San Francisco de Asís. Estas reliquias son consideradas de mayor valor espiritual y reverencia dentro del catolicismo, y su exposición suele ir acompañada de procesiones y ceremonias especiales.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la indulgencia plenaria durante el jubileo franciscano en Risaralda?

Durante el jubileo especial dedicado a San Francisco de Asís, los fieles pueden obtener la indulgencia plenaria hasta el 10 de enero de 2027. Para recibir este don espiritual, es necesario confesarse en cualquier parroquia, peregrinar al templo franciscano dispuesto para la reliquia, rezar el Padre Nuestro, orar por el Papa, asistir a la eucaristía y recibir la comunión, según información suministrada por El Diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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