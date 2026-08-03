Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El asesinato de dos subintendentes de la Policía Nacional en el sur del Tolima conmocionó a esta región y generó una rápida respuesta del Ministerio de Defensa. De acuerdo con los hechos reportados, los uniformados Yeiferzon Meneses Aranda y Edinson Cuesta Pizarro perdieron la vida el sábado 1 de agosto mientras cumplían tareas de seguridad en el corregimiento Santiago Pérez, zona rural de Ataco. El ataque, considerado de alto impacto, fue rápidamente condenado tanto a nivel nacional como departamental, lo que llevó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a anunciar recompensas significativas para quienes suministren información que conduzca a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

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Según la información oficial, el ministro Sánchez estableció una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos por datos que faciliten la ubicación de alias 'Chapolo', presunto autor intelectual del doble homicidio. Este personaje, identificado como Jhan Carlos Rodríguez Masmela, es señalado por las autoridades como el cabecilla del Frente Ismael Ruiz, perteneciente a las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Entre los delitos atribuidos a Rodríguez Masmela destacan la extorsión, el desplazamiento forzado de campesinos y ganaderos, y el control ilegal de diferentes sectores del sur del Tolima. Por tales antecedentes, su nombre ha figurado en distintas investigaciones relacionadas con hechos violentos en la zona y figura como uno de los principales objetivos de las autoridades.

Junto a alias 'Chapolo', el Ministerio de Defensa también señaló a alias 'El Enfermero' como cabecilla de la Comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las FARC. La recompensa por este individuo asciende a 100 millones de pesos y responde a su presunta responsabilidad en acciones armadas que han puesto en riesgo la seguridad de la región. Además, se dispuso de una suma adicional de hasta 200 millones de pesos por quienes ayuden a identificar y capturar a otros involucrados en el homicidio de los subintendentes.

Las fuerzas de seguridad mantienen el despliegue en la zona. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteran su llamado a la ciudadanía para aportar información relevante que conduzca a esclarecer el caso y judicializar a los responsables, demostrando así el compromiso institucional contra la impunidad en el Tolima.

¿Quién es alias 'Chapolo' y cuál es su papel en las disidencias de las FARC en Tolima?

Alias 'Chapolo', identificado como Jhan Carlos Rodríguez Masmela, es señalado por el Ministerio de Defensa como cabecilla del Frente Ismael Ruiz, una estructura de las disidencias de las FARC que opera en el sur del Tolima. Según las autoridades, está vinculado a extorsión, desplazamiento forzado y control ilegal en la región, además de ser investigado por hechos de violencia ocurridos recientemente.

¿Qué recompensas se han ofrecido por información sobre los responsables del crimen en Ataco?

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció recompensas que alcanzan hasta los 200 millones de pesos por información que permita capturar a alias 'Chapolo' y otros responsables del doble homicidio, así como 100 millones de pesos por datos sobre alias 'El Enfermero'. Estas medidas buscan incentivar la colaboración ciudadana para esclarecer el crimen y detener a los responsables materiales e intelectuales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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