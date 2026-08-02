Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un atentado con explosivos sacudió la madrugada del sábado 2 de agosto en Cúcuta, Norte de Santander. Las autoridades informaron que un camión cargado con artefactos explosivos fue usado para atacar las instalaciones de la Policía Metropolitana, dejando 14 personas heridas; de estas, 11 eran uniformados y 3 civiles. Además de las víctimas, los daños materiales al sector afectado fueron significativos, según detalló la Policía Nacional. Las autoridades atribuyen el ataque al Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente al frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar.

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De acuerdo con el general William Rincón, director de la Policía Nacional, el atentado ocurrió hacia las 3:20 a. m. El camión involucrado, un modelo NPR, fue modificado con un sistema mecánico sobre rieles que permitía remover la carpa y lanzar varias cargas explosivas. Este vehículo tenía placas falsas y estaba equipado con un mecanismo de activación electrónica a través de radiofrecuencia. Además, transportaba entre 15 y 20 kilogramos de amonal, un explosivo casero, el cual fue camuflado con productos agrícolas como zanahorias y papas para burlar controles y evitar sospechas por parte de las autoridades.

Los primeros reportes oficiales, recogidos durante la investigación, señalan que dos presuntos integrantes del ELN habrían abandonado el camión poco antes de la detonación. Incluso, se indicó que dejaron una de las cargas explosivas para destruir eventuales evidencias en el lugar del ataque. La explosión provocó daños en seis alojamientos policiales y en las instalaciones de la Operación Esparta, afectó nueve vehículos institucionales, un banco, un concesionario de vehículos, así como varias fachadas y vitrinas de establecimientos cercanos.

En respuesta a este hecho, el Gobierno Nacional organizó un consejo extraordinario de seguridad encabezado por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, junto con la cúpula militar, la Policía Nacional y las autoridades regionales. Como resultado de la reunión, se determinó incrementar la recompensa, estableciendo un monto de 350 millones de pesos para quien suministre información que conlleve a la identificación y captura de los responsables. Asimismo, se acordó reforzar la presencia de la Fuerza Pública, robustecer las tareas de inteligencia y aumentar los controles en los principales corredores de Cúcuta con el objetivo de prevenir hechos similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los responsables del atentado con explosivos en Cúcuta?

Según información oficial citada por la Policía Nacional, el ataque fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente al frente urbano Carlos Germán Velasco Villamizar. Las investigaciones preliminares señalan que dos presuntos integrantes de este grupo armado abandonaron el vehículo antes de la detonación.

¿Qué tipo de explosivos se usaron en el atentado contra la Policía en Cúcuta?

De acuerdo con los datos proporcionados por las autoridades, el camión utilizado en el atentado transportaba entre 15 y 20 kilogramos de amonal, un explosivo de fabricación casera. Fue oculto entre productos agrícolas para pasar desapercibido y manipulado mediante un sistema de activación electrónica por radiofrecuencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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