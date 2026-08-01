Por: El Espectador

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, expresó su más enérgica condena tras el atentado con carro bomba ocurrido en la madrugada del sábado en Cúcuta, Norte de Santander. De acuerdo con El Espectador, la explosión de este y otros artefactos frente al Comando de Policía dejó como saldo preliminar siete policías heridos. La respuesta pública de De la Espriella fue enfática: “Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional”, mencionó en su mensaje, y extendió su apoyo tanto a los uniformados afectados como a sus familias y la ciudadanía de Cúcuta, que amaneció en medio de la incertidumbre y la angustia por este hecho.

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Según la información de El Espectador, el presidente electo recalcó que actos como este no doblegarán la determinación de los colombianos de alcanzar la paz y la seguridad. Enfatizó que los responsables deberán ser identificados, capturados y presentados ante la justicia, asegurando que caerá sobre ellos el peso de la ley. Cabe recordar que hace apenas tres semanas, Abelardo de la Espriella realizó su primera visita de empalme regional en Cúcuta. En esa oportunidad, se reunió con el gobernador William Villamizar y los alcaldes del departamento para definir una estrategia de seguridad. Allí lanzó un ultimátum a las estructuras criminales invitándolas a someterse a la ley.

El ministro de Defensa designado, el general en retiro Jorge Mora, también intervino en ese encuentro y propuso aumentar el pie de fuerza, destacando que Norte de Santander está gravemente afectado por la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Por su parte, Abelardo de la Espriella dirigió un mensaje de respaldo a los miembros de la Fuerza Pública y anunció que Norte de Santander, junto con Antioquia y el Cauca, tendrán prioridad en su plan de seguridad a partir del próximo 7 de agosto.

Otras voces políticas también reaccionaron al atentado. El senador Iván Cepeda, reconocido líder opositor, subrayó la importancia de la vida y condenó de manera contundente cualquier acto violento. Cepeda solicitó una pronta investigación de las autoridades y rechazó el uso de la violencia como medio para resolver diferencias en democracia. Asimismo, el senador Christian Garcés del Centro Democrático exhortó al nuevo gobierno a restablecer la autoridad y fortalecer la seguridad nacional. Finalmente, la senadora liberal Yirley Vargas expresó que no es aceptable que la población de Cúcuta siga siendo víctima de la violencia, y exigió justicia contra los perpetradores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió en el atentado de Cúcuta y cuántos policías resultaron heridos?

En la madrugada del sábado, un carro bomba y otros explosivos fueron detonados frente al Comando de Policía en Cúcuta, según indicó El Espectador. El ataque dejó, de forma preliminar, a siete policías heridos y causó momentos de angustia para la comunidad local, generando el rechazo de distintas figuras políticas.

¿Por qué Norte de Santander es una prioridad en el plan de seguridad del nuevo gobierno?

Norte de Santander ha sido uno de los departamentos más afectados por la persistente confrontación entre grupos armados ilegales como el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, de acuerdo con El Espectador. Por ello, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha asegurado que esta región, junto con Antioquia y Cauca, será prioritaria en las nuevas estrategias de seguridad a implementar desde agosto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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