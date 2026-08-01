La primera dama Verónica Alcocer vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que su antigua mano derecha, la estratega colomboespañola Eva Ferrer Galcerán, hiciera una serie de explosivas afirmaciones en unos audios revelados por la revista Semana. Entre las revelaciones que más han llamado la atención está la cifra que, según Ferrer, costaría mantener el estilo de vida de la esposa del presidente Gustavo Petro.

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Ferrer no es una fuente cualquiera. Durante la campaña presidencial de 2022 fue una de las personas más cercanas a Alcocer y la encargada de construir su imagen pública. Posteriormente fue nombrada consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia y luego consejera para la Reconciliación, cargos que ocupó hasta su salida del Gobierno en 2023 tras un distanciamiento con la primera dama.

Precisamente, por esa cercanía, sus declaraciones han generado un fuerte impacto político.

Uno de los apartes más comentados de las grabaciones hace referencia al supuesto nivel de gastos de Verónica Alcocer. “El modo de vivir de la señora… El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, afirmó Ferrer. Con la tasa de cambio actual, esa cifra equivale a aproximadamente 183 millones de pesos al mes.

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Sin embargo, si ese monto correspondiera al periodo en el que Verónica Alcocer pasó buena parte de 2024 y 2025 fuera de Colombia, principalmente entre Suecia y otros países europeos, el valor en pesos habría sido incluso mayor. Con el promedio del euro durante 2024, cercano a los 4.410 pesos, esos 50.000 euros representaban alrededor de 220 millones de pesos mensuales. En 2025, cuando la moneda europea promedió cerca de 4.575 pesos, la cifra ascendía a 228 millones de pesos cada mes. Es decir, durante ese periodo el supuesto costo del estilo de vida mencionado por Ferrer habría superado ampliamente los 220 millones de pesos mensuales.

La exasesora también aseguró que alrededor de la primera dama existía un ambiente de lujos y privilegios. “Le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le hagan la ola”.

En otro momento fue aún más dura con quien fue una de sus personas de mayor confianza. “No hay dinero que aguante a esa señora”.

Según Ferrer, incluso Manel Grau —empresario catalán cercano a Alcocer— habría reconocido la dificultad de trabajar con ella. “Ojalá estén saliendo mil negocios y ganéis mucha pasta, porque te lo mereces todo”, recordó que le decía al empresario.

(Vea también: “Le dieron 2 millones de euros”: grabaciones ponen bajo lupa a Verónica Alcocér en Gobierno Petro)

Las revelaciones no se quedaron únicamente en el supuesto costo de vida de la primera dama. Ferrer también habló de millonarios recursos que, según ella, circularon durante la campaña presidencial. “A Verónica le dieron 2 millones de euros en campaña. Manel se los dio. Es que yo lo sé”. Esa suma equivaldría actualmente a unos 7.100 millones de pesos, de acuerdo con la conversión hecha con la tasa de cambio vigente.

La estratega aseguró además que nunca recibió el dinero que le adeudaban por su trabajo. “Ella no paga… ‘Eva, no he cobrado. Ya lo arreglaremos’, me decía”.

Otro de los apartes más delicados tiene que ver con la supuesta existencia de dinero en efectivo dentro del entorno de la primera dama. “Dinero en cajas y bolsas… ahí entraban bolsas. Pues las cajas están llenas”.

Igualmente afirmó que conocía el destino de algunos recursos públicos. “Sabemos que de la Consejería han desaparecido 1.000 millones de pesos. ¿Quién los tiene? ¿Dónde están?”.

Ferrer también sostuvo que existían cobros por nombramientos y contratos.”Cobran de los puestos que han colocado… cobran de las operaciones grandes”.

En otro audio aseguró que parte de esos recursos habría terminado financiando estrategias de comunicación. “Manel ha pagado los asesores de ella, los estudios de opinión, las bodegas… a lo mejor ha pagado 700.000 euros en bodegas”. Según Ferrer, ese monto rondaría hoy los 2.500 millones de pesos.

Hasta el momento, la primera dama no ha respondido públicamente a las afirmaciones de Eva Ferrer. Tampoco existen decisiones judiciales que respalden las acusaciones conocidas en los audios, por lo que corresponde a las autoridades establecer si las denuncias tienen sustento y si existe evidencia que permita abrir o avanzar investigaciones.

Mientras eso ocurre, las grabaciones siguen alimentando el debate político alrededor del Gobierno Petro y del papel que desempeñó Verónica Alcocer durante estos cuatro años.

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