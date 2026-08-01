La vicepresidenta Francia Márquez regresó a la Casa de Nariño el retrato de Juan José Nieto Gil, reconocido como el único presidente afrodescendiente en la historia de Colombia. La entrega se produjo durante una visita al palacio presidencial y, según informó la Vicepresidencia, la obra permanecía guardada en un sótano antes de ser recuperada.

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A través de un comunicado, la entidad explicó que el cuadro fue rescatado por Márquez y ahora volvió “al lugar que le corresponde”. La vicepresidenta aseguró que el acto busca reivindicar la memoria del exmandatario y dar visibilidad a un capítulo de la historia que, en su concepto, permaneció relegado durante años.

“Estamos en un acto de justicia, retornando al Palacio de Nariño el cuadro del expresidente Juan José Nieto Gil, para que este país no olvide que fue un hombre negro que gobernó a Colombia y que la historia oficial ha querido borrar”, manifestó Márquez durante la entrega.

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La Vicepresidencia también anunció que, en los próximos días, el presidente Gustavo Petro encabezará la develación del retrato de Juan José Nieto Gil junto al del expresidente José María Melo, identificado como el único mandatario de origen indígena que ha tenido el país.

Según recogió Publimetro, el retrato de Juan José Nieto Gil ya había ocupado un lugar en la Casa de Nariño. El 2 de agosto de 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la obra fue develada; sin embargo, por razones desconocidas, el retrato había vuelto a quedar en el olvido.

¿Quién fue Juan José Nieto Gil?

Juan José Nieto Gil ejerció la Presidencia de Colombia entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861, en medio de un periodo de confrontaciones políticas. Además de su trayectoria como dirigente liberal, es recordado como escritor, periodista y uno de los impulsores de la abolición de la esclavitud en el país.

Historiadores también han señalado que, tras su muerte, su imagen fue alterada para aclarar el tono de su piel, un hecho que alimentó el debate sobre el reconocimiento de su legado como único mandatario afrodescendiente de Colombia.

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