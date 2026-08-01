Un sismo de magnitud 2.5 se registró en la noche de este 31 de julio, con epicentro en el océano Pacífico, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento, según la mencionada entidad, tuvo lugar a 94 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó) y ocurrió a las 11:25 p. m. (hora local) y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o afectaciones materiales asociadas con este movimiento telúrico. Debido a su magnitud, es posible que el sismo no haya sido percibido en amplias zonas del país.

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El Servicio Geológico Colombiano invitó a los ciudadanos que sintieron el movimiento a reportar su experiencia a través de la plataforma Sismo Sentido, herramienta que permite recopilar información sobre la percepción de los eventos sísmicos y fortalecer el monitoreo de este tipo de fenómenos.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial?

Cuando el SGC informa que un sismo tuvo una profundidad superficial, indica que su origen se ubicó a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre.

Este tipo de movimientos suele sentirse con mayor intensidad cerca del epicentro que aquellos cuyo foco se encuentra a mayor profundidad, aunque la percepción también depende de factores como la magnitud, la distancia y las condiciones del terreno.

Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación en una zona donde interactúan varias placas tectónicas, razón por la cual el Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente de estos eventos.

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