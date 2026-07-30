Luego de la captura de 5 personas por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que estaba embarazada y cuyo caso conmocionó al país, la Policía Nacional dio a conocer nuevos detalles sobre la investigación.

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Durante un consejo de seguridad en Cali, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó la cronología de los hechos y el presunto rol que desempeñó cada uno de los cinco capturados en el crimen.

De acuerdo con el oficial, la investigación permitió establecer que el crimen habría sido producto de un plan previamente organizado, en el que cada uno de los implicados tenía una función específica. Además, confirmó que las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer el homicidio de la joven y la muerte de su bebé.

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¿Cómo habría sido el plan para asesinar a María Camila Potosí?

Según la reconstrucción presentada por la Policía, Yulieth, señalada como la principal sospechosa, primero se ganó la confianza de María Camila mediante visitas frecuentes y encuentros en distintos lugares.

“Primero, ella entra a generar una confianza con la joven. Empieza a tener una serie de visitas y a llevarla a diferentes zonas. Cuando ya la tiene, bajo esta confianza se la lleva para Meléndez”, explicó el general William Rincón.

Las autoridades sostienen que la mujer no actuó sola y que habría contado con la colaboración de otras personas, quienes, presuntamente, tenían tareas previamente asignadas para ejecutar el crimen.

“Quería engañar a otra persona, haciéndole creer que estaba embarazada y que esperaba un hijo… ellos son conocidos de ella; habían compartido alguna amistad. Y, por supuesto, tienen un perfil muy criminal”, agregó Rincón.

La cronología que reconstruyó la Policía en caso de María Camila Potosí

La investigación indica que el 16 de julio de 2026 María Camila fue reportada como desaparecida. Ese mismo día, alias Nixon habría coordinado el secuestro, mientras alias Yulieth fue la encargada de trasladarla hasta el corregimiento de La Buitrera, en zona rural de Cali. Posteriormente, alias Edwin y alias Kevin habrían participado directamente en el crimen.

Según la línea de tiempo presentada por la Policía, el 20 de julio alias Juan José habría transportado el cuerpo de la joven hasta inmediaciones del río Meléndez, donde posteriormente fue hallado. Esa reconstrucción hace parte de los elementos probatorios recopilados por los investigadores durante las últimas semanas.

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