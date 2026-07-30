La investigación por el asesinato de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que desapareció en Cali cuando tenía ocho meses de embarazo y días después fue encontrada sin vida, dio un giro importante con la captura de cinco personas que, según la Fiscalía General de la Nación, estarían involucradas en el crimen. Entre ellas aparece Yulieth Ángulo, la mujer que desde el comienzo del caso era considerada una de las principales piezas de la investigación y cuya detención era esperada por la familia de la víctima.

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La Fiscalía confirmó que las capturas fueron realizadas este 30 de julio en una operación conjunta con la Policía Nacional. Los procedimientos se llevaron a cabo mediante allanamientos en Cali y en el municipio de Tuluá, donde además fueron incautados varios teléfonos celulares y una motocicleta que ahora harán parte del material probatorio del proceso.

De acuerdo con información conocida por fuentes de la Policía Metropolitana de Cali y divulgada por EL TIEMPO, una de las capturadas es Yulieth Ángulo, señalada de haber participado directamente en los hechos. El diario El País de Cali indicó que se trata de la mujer que aparece en las cámaras de seguridad conduciendo la motocicleta en la que María Camila fue vista por última vez antes de desaparecer.

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Junto a ella también fueron capturados cuatro hombres identificados con los alias de Nilson, Edu, Kevin y JJ, quienes ahora deberán responder ante la justicia por su presunta participación en el crimen.

La captura de Yulieth representa una noticia importante para la familia de María Camila, que desde el principio expresó serias dudas sobre sus versiones. El padre de la joven, Alexander Potosí, aseguró en una entrevista con el pódcast Más Allá del Silencio que la mujer entregó relatos contradictorios sobre lo ocurrido el día de la desaparición.

“Realmente estamos seguros por las inconsistencias que ella habla. Más que todo, a los familiares de mi hija les dice que la dejó en el puesto de salud. Pero las versiones de las cámaras muestran un lapso de aproximadamente 13 minutos en otro lugar. Hay muchas inconsistencias en las versiones de ella”, afirmó.

Según relató, la familia incluso se reunió con Yulieth en la estación de Policía de Meléndez un día después de la desaparición y desde ese momento percibieron una actitud nerviosa y evasiva que aumentó las sospechas sobre su comportamiento.

Las investigaciones también permitieron establecer que María Camila y Yulieth se conocieron mientras participaban en un programa de atención para madres gestantes. La secretaria de Bienestar Social de Cali, Nigeria Rentería, explicó que ambas asistían a una estrategia institucional dirigida a mujeres embarazadas.

Esa cercanía hizo que Yulieth ganara la confianza de María Camila e incluso llegara a compartir con algunos de sus familiares. Sin embargo, tras conocerse el crimen, surgieron dudas sobre el supuesto embarazo de la hoy capturada, una hipótesis que también ha sido mencionada por personas cercanas al caso.

El proceso judicial tomó aún más relevancia después de que la necropsia revelara que la bebé que esperaba María Camila no estaba en su vientre al momento del hallazgo del cuerpo. Ese resultado llevó a que la investigación también se enfocara en establecer el paradero de la recién nacida.

Tras los operativos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que “fueron capturados cinco responsables por el asesinato de María Camila” y reiteró que el trabajo de las autoridades continuará hasta esclarecer completamente el caso y encontrar a la bebé, cuyo paradero sigue siendo uno de los mayores interrogantes de la investigación.

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