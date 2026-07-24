La investigación por el trágico accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, tomó un nuevo rumbo luego de que varios testigos aseguraran que la mujer embarazada que murió junto con su bebé no habría sido empujada por la volqueta, como se especuló, sino que perdió el equilibrio tras resbalarse mientras se movilizaba en motocicleta.

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De acuerdo con los relatos conocidos por CityTv, la víctima, quien al parecer se desplazaba como pasajera en una motocicleta solicitada mediante una aplicación de movilidad, cayó a la vía antes de quedar bajo las llantas del vehículo de carga.

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Una de las personas que presenció lo ocurrido aseguró que la mujer alcanzó a manifestar que había perdido el equilibrio.

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“Estaba asustada y decía que se había resbalado, al parecer por un palo de escoba”, relató una testigo.

Otro ciudadano coincidió en que el accidente se habría desencadenado por un obstáculo en la vía y no por una maniobra de la volqueta.

“Por afán. La chica, por adelantar a la volqueta, no se fijó que había un objeto ahí, se cayó”, afirmó otro testigo.

Hasta el momento, estas versiones corresponden a testimonios entregados por personas que presenciaron el hecho y hacen parte de los elementos que deberán ser verificados por las autoridades encargadas de la investigación. Las cámaras de seguridad son la pieza clave para esclarecer lo ocurrido. De hecho en las grabaciones que se han conocido se logra ver cómo ocurrieron los hecho.

🚨 Nuevos videos muestran cómo ocurrió el accidente en el que murió una mujer embarazada que viajaba en una moto solicitada por aplicación.

Las grabaciones, conocidas por las autoridades, serán clave para esclarecer las circunstancias del siniestro. pic.twitter.com/LDj7B3UzbF — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 24, 2026

El siniestro vial se registró durante la mañana de este jueves, sobre las 8:27 a. m., en la carrera 17 con calle 51B Sur, en sentido sur-norte. La emergencia obligó a las autoridades a acordonar el sector mientras adelantaban la inspección judicial y el levantamiento del cuerpo. Tras cerca de dos horas de labores, la movilidad fue restablecida en el corredor vial.

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Las primeras informaciones indicaban que la mujer, quien se encontraba en estado de embarazo, falleció luego de sufrir un fuerte impacto con una volqueta. Sin embargo, con la aparición de nuevos testigos, la principal hipótesis ahora apunta a que habría perdido el equilibrio tras encontrar un objeto sobre la calzada, aunque esa versión todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El caso también abrió un nuevo debate sobre el uso de aplicaciones de transporte en motocicleta, luego de conocerse que la víctima se movilizaba mediante este tipo de servicio. Las autoridades continúan recopilando evidencia técnica, revisando cámaras y tomando declaraciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias que desencadenaron el accidente.

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