Por: Caracol TV

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Un vehículo fue sorprendido mientras invadía un andén y una ciclorruta, antes de intentar subir por la rampa de un puente peatonal ubicado en la carrera 68 con calle 26, en Bogotá. El hecho, que quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales, ocurrió el pasado 20 de julio, según confirmó la Secretaría Distrital de Movilidad. En las imágenes se observa cómo un Chevrolet Spark de color azul circula por zonas exclusivas para peatones y ciclistas y, posteriormente, intenta ascender por la estructura peatonal. Sin embargo, el conductor no logra completar la maniobra y finalmente abandona el lugar.

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Las placas del automóvil fueron cubiertas en el video, lo que limitó la posibilidad de identificar inmediatamente al conductor que cometió la imprudencia ante la vista de peatones, ciclistas e incluso de unos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá que pasaban en motocicleta. Otro agente intentó intervenir, según se observa en la grabación que quedó registrada en varios ángulos. Posteriormente, el vehículo emprendió la huida después de haber subido únicamente el primer tramo de la estructura. De fondo, en los videos conocidos en redes sociales se escucha a personas reaccionando con comentarios como: “¡Suba, Suba!” o “No, ahí no pasa”.

Galán pide ayuda para identificar a conductor que intentó subir un puente peatonal

Tras la difusión de las imágenes, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció a través de un video publicado en sus redes sociales y pidió la colaboración de los ciudadanos para identificar al conductor. “Miren a este salvaje al volante; nos llegó este video donde se ve a alguien que le tapó las placas a su carro y trató de meterlo por un puente peatonal“, comenzó diciendo el mandatario. Además, explicó que la administración ya cuenta con algunas características del automóvil y que se están revisando las cámaras de seguridad para avanzar en la identificación del responsable.

“Nos serviría mucho la ayuda de ustedes. Si alguien tiene información que nos ayude a identificar este carro, envíela a la Secretaría de Movilidad. Vamos a sancionarlo y vamos a mandar un mensaje de que tienen que respetar a los peatones y los espacios públicos. No más salvajes en la vía”, agregó en el comunicado. Las autoridades de tránsito en Bogotá también rechazaron el hecho y anunciaron que ya iniciaron con las actuaciones correspondientes para establecer la identidad del conductor y determinar las sanciones a las que haya lugar.

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El subsecretario de Gestión para la Movilidad, Jhon González, aseguró que este tipo de conductas representan un riesgo para quienes utilizan la infraestructura destinada a peatones y ciclistas. “Rechazamos contundentemente este tipo de comportamientos que van en contravía de la normativa de tránsito y en su efecto pone en riesgo a los peatones y a los ciclistas. Estamos buscando este vehículo, le pedimos a la ciudadanía nos ayude a identificar las placas del vehículo, porque el carro además lleva tapadas las placas”, indicó el funcionario.

La entidad recordó que los andenes, ciclorrutas y puentes peatonales son espacios diseñados exclusivamente para la movilidad de peatones y ciclistas, por lo que la circulación de vehículos particulares en estos lugares constituye una infracción a las normas de tránsito; también invitaron a quienes hayan estado en el lugar o cuenten con datos relevantes, como fotografías, videos, la placa del automóvil, la hora exacta de los hechos o cualquier otro elemento que facilite la identificación del conductor, a comunicarse por los canales oficiales de la Secretaría.

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