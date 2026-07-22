Ante la ola de indignación que provocó el presunto acto de discriminación contra una pareja del mismo sexo en el centro comercial Andino, varias personas cumplieron con la cita para manifestarse en contra de dichos hechos.

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Se trató de una ‘besatón’ convocada por la comunidad LGBTIQ+ que se llevó a cabo en la noche de este miércoles 22 de julio en la plaza principal del centro comercial. Con banderas y pancartas en protesta a lo que ocurrió contra la pareja, un numeroso grupo de personas llegó a manifestar su apoyo.

Protestas contra discriminación en Andino afecta Transmilenio

A la ‘besatón’ se sumó una manifestación en la carrera 11 con calle 82, cerca del centro comercial Andino, y obligó a modificar temporalmente el recorrido de algunas rutas.

Ante la situación, los servicios del SITP y rutas duales activaron desvíos para continuar con la operación. El servicio H81 toma la calle 85, conecta con la carrera séptima hacia el sur y continúa su recorrido habitual, mientras que la ruta C84 también desvía por la calle 85, luego toma la carrera séptima y posteriormente la calle 76 hacia el occidente.

#BOGOTÁ | A esta hora (8:05 p.m.) una manifestación afecta el servicio de Transmilenio en la carrera 11 con calle 82, en inmediaciones del centro comercial Andino. Los buses de TransMiZonal y rutas duales activan los siguientes desvíos: Los servicios H81 toman la calle 85… pic.twitter.com/4u58NK0228 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 23, 2026

Por qué hubo ‘besatón’ en el centro comercial Andino

La cita surgió después de que en redes sociales se hiciera viral el momento en el que un vigilante del lugar se acercara a una pareja del mismo sexo para pedirles que dejaran de besarse en público.

“Ahora resulta que está prohibido darme besos en Andino con mi novio, nos amenazaron diciendo que si nos veían volver a hacerlo nos sacaban del centro comercial”, relató uno de los afectados en redes sociales.

“Lo estamos haciendo normal cuando se nos acerca un vigilante y nos dice que pues no podíamos demostrar ese tipo de afectos… que si lo hacíamos, que nos iban a sacar del centro comercial”, agregó.

Tras el presunto caso de discriminación ocurrido en el Centro Comercial Andino, en el norte de Bogotá, la comunidad LGBTIQ+ organizó una ‘besatón’ en el lugar de los hechos para este miércoles 22 de julio. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/jRh4oLzY1v — Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2026

Respuesta del centro comercial Andino

Frente a los hechos, el lugar emitió un comunicado lamentando lo sucedido y rechazando cualquier acto discriminatorio. “La pareja no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por el personal de seguridad”. También anunció la revisión de sus protocolos y capacitación para su personal, comprometiéndose a que “todas las personas se sientan bienvenidas, respetadas y seguras en Andino”, dijo el establecimiento.

Frente a esto, organizaciones LGBTIQ+ se pronunciaron, destacando que el comunicado no era suficiente para remendar lo ocurrido. “Las disculpas o comunicados no son suficientes si no van acompañados de acciones concretas contra la discriminación”, expresaron.

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