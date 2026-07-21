Sobre la noche de este martes 21 de julio se presentaron unos delicados disturbios en Bogotá. Durante unas protestas en inmediaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP), los escuadrones antidisturbios hicieron uso de la fuerza para levantar el bloqueo.

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Todo se originó desde el pasado 20 de julio cuando varios sindicatos de escoltas llegaron a la carrera 44, cerca de la avenida de Las Américas, llegaron para exigir a la entidad gubernamental un diálogo para garantizar algunos de sus derechos, que consideran que han sido vulnerados.

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Los manifestantes hicieron un campamento en la vía y armaron una serie de bloqueos. Sin embargo, la UNDMO apareció en el lugar, luego de que autoridades de tránsito quitaran unas vallas que obstaculizaban el paso vehicular y los protestantes las volvieran a colocar en la vía.

Ante esto, los antidisturbios respondieron con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y haciendo uso de la fuerza para dispersar a los presentes. Luego de la intervención, la vía se habilitó a un solo carril.

#BOGOTÁ | Se presentaron disturbios en inmediaciones a la sede la UNP cuando autoridades intentaron habilitar la movilidad en la Carrera 44, pero los manifestantes reinstalaron vallas, según Secretaría de Gobierno. La UNDMO intervino con dispositivos de aturdimiento y humo. La… pic.twitter.com/C5Z0QEPRlr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 22, 2026

Los manifestantes han asegurado que no levantarán su protesta y se mantendrán al frente de la sede de la UNP hasta el 7 de agosto si no llegan a acuerdos.

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