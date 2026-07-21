Un hombre identificado como Kendrix José López, de nacionalidad venezolana, murió luego de ser atacado con arma blanca durante una riña ocurrida en el barrio Santa Lucía, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá.

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El hecho violento se registró durante el pasado puente festivo en la avenida Caracas con calle 45C Sur, donde, por razones que aún son materia de investigación, se presentó un altercado que terminó con el homicidio del ciudadano extranjero.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento por ‘Gatonoticias’, Kendrix José López se encontraba en compañía de su pareja sentimental cuando ocurrió el ataque.

Tras resultar gravemente herido, mientras su acompañante pedía ayuda, la víctima fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía Metropolitana de Bogotá asumió la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión y establecer qué originó la riña.

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Las autoridades adelantan labores de recolección de pruebas y revisión de información para identificar y capturar al presunto responsable del homicidio, quien huyó del lugar tras el ataque.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y no se han entregado mayores detalles sobre los móviles del crimen.

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